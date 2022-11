Astro de The Last of Us faz promessa ousada sobre série da HBO

A série The Last of Us, muito aguardada pelos fãs dos jogos, é uma das produções de destaque da HBO Max para 2023. Além de trazer alguns nomes conhecidos, o seriado tem a ajuda do criador dos games.

Criados pela Naughty Dog, The Last of Us teve dois jogos, mas a série se baseia no primeiro. Joel e Ellie tentam sobreviver em um mundo de infectados, enquanto buscam uma cura, e Ellie é imune.

O elenco da série conta com Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie. Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid e Murray Bartlett são outros atores do seriado.

Um dos astros de The Last of Us sugeriu em uma entrevista que a série tem o melhor roteiro da TV que ele já leu na vida (via ScreenRant).

Joel e Ellie na série

História brilhantemente escrita

Em recente entrevista, Murray Bartlett, que vai interpretar Frank em The Last of Us, disse que o roteiro da série é o melhor que ele já leu.

Bartlett diz que o mais importante por trás da história de zumbis é a humanidade que ela transmite, e elogiou muito a produção, revelando estar orgulhoso do trabalho.

“Os roteiros com os quais tive que trabalhar, um roteiro em particular é uma das melhores horas de televisão que já li. É lindo. Está lindamente escrito. Há essas criaturas zumbis nele, mas é terno e é humano”, disse ele.

“Acho que vai ser muito especial. Eu ainda não vi nada disso, mas estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos e acho que poderia ser muito, muito maravilhoso. Será realmente maravilhoso”, concluiu o ator.

Adaptações de jogos de videogame não são novidades em Hollywood. Mais recentemente, a Netflix adaptou Resident Evil, série de sobrevivência, que mostra um mundo pós-apocalíptico. A produção foi cancelada.

Neste ano, a Naughty Dog, desenvolvedora de The Last of Us, ainda produziu Uncharted: Fora do Mapa, filme com Tom Holland sobre a franquia de jogos de aventura.

Não é a primeira vez que a desenvolvedora de jogos está envolvida em produções para o cinema ou TV, e está junto para criar mais fidelidade com os games.

The Last of Us é um dos jogos mais notáveis da última década, tendo tido uma sequência amplamente elogiada pelos fãs e críticos.

O público espera que a série possa ter a mesma qualidade dos jogos, e honrá-los com sua história, como assim foi sugerido pela atriz Bella Ramsey.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro de 2023 na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.