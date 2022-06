Astro de The Umbrella Academy está amando ser odiado pelos fãs

O ator Justin H. Min, de The Umbrella Academy, está amando ser odiado pelos fãs da série, que recentemente ganhou a sua terceira temporada na Netflix.

Na terceira temporada, o ator aparece como uma nova versão de Ben Hargreeves, cuja personalidade é bem mais detestável do que a do original.

Por meio do Twitter, o ator compartilhou uma imagem e brincou que está gostando muito de receber o ódio dos fãs.

Ele escreveu: “Obrigado por odiá-lo. É tudo o que eu queria.”

Confira abaixo a postagem de Justin H. Min, de The Umbrella Academy, no Twitter.

thank you for hating him. it’s all i’ve ever wanted. pic.twitter.com/7P4HZVk6Hq — Justin H. Min (@justinhmin) June 26, 2022

Mais sobre The Umbrella Academy

The Umbrella Academy estreou em 2019 na Netflix. A produção é inspirada na HQ homônima criada por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, publicada pela Dark Horse Comics.

Confira abaixo a sinopse da terceira temporada.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, convencida de que evitou o apocalipse inicial e corrigiu de vez essa linha do tempo toda errada. Mas a comemoração dura pouco: logo, percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entra a Sparrow Academy”, diz a sinopse.

“Inteligentes, elegantes e com a frieza de um iceberg, a Sparrow imediatamente entra em conflito com a Umbrella. Mas essa briga violenta acaba sendo o menor dos problemas. Além de enfrentar inúmeros desafios, perdas, surpresas e uma entidade desconhecida que está provocando o caos no universo (e pode ter surgido por sua culpa), os Umbrella precisam convencer a nova e talvez melhor família do pai a ajudá-los a corrigir tudo o que sua chegada arruinou. Será que vão conseguir voltar à vida pré-apocalíptica? Ou esse mundo novo é muito mais do que uma flutuação na linha do tempo?”, continua a sinopse.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

