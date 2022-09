Astro de The Walking Dead recebe estrela na Calçada da Fama

Norman Reedus foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, a cerimônia aconteceu hoje (27) e teve a participação de outros colegas.

O ator ficou famoso por interpretar Daryl Dixon em The Walking Dead, desde a primeira temporada em 2010. Sua estrela foi colocada ao lado da de outra lenda das histórias de mortos-vivos e ícone do cinema de terror, George A. Romero.

Na cerimônia discursaram Jon Bernthal, ex-colega de elenco de Reedus em The Walking Dead, acompanhado pelo produtor executivo e diretor veterano da série, Greg Nicotero.

Bernthal relembrou quando viu Reedus pela primeira vez nas gravações da primeira temporada:

“A primeira vez que eu coloquei os olhos em meu querido amigo Norman Reedus, eu já estava a um mês no apocalipse zumbi… nós não vimos ele até todos estarmos sendo gravados. Ele veio se arrastando para o frame, saindo daquela floresta fechada da Georgia como se, de alguma forma, ele estivesse lá o tempo todo.”

O ator continuou dizendo: “Ele não disse olá para nós primeiro. E não foi estranho ou rude, só foi… Isso deu para ele sua força silenciosa, mas também sua vulnerabilidade, e isso iria definir um dos melhores personagens da história da televisão.”

Você pode conferir a cerimônia no vídeo a baixo:

Agradecimentos de Norman Reedus

Em seu discurso de aceitação, Reedus agradeceu sua família, seus colegas presentes, seus agentes e a emissora AMC.

“Eu tenho que agradecer a AMC por me dar a oportunidade de interpretar esse personagem incrível. Tem sido uma alegria. Me fez melhor em tudo – um pai melgor, um amigo melgor, uma ética de trabalho que eu gosto de ter agora e que eu não tinha antes.”

Enquanto o final de The Walking Dead se aproxima, os fãs do ator podem ficar tranquilos, já que Daryl voltará em sua própria série spin off que deve ir ao ar em 2023, em que o Reedus também será produtor executivo.

A 3ª parte da última temporada de The Walking Dead estreia no dia 02 de outubro pela Star+.

Gabriel Soldeira