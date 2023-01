Astro sofreu para se transformar em personagem de Vikings: Valhalla

A 2ª temporada de Vikings: Valhalla, já disponível na Netflix, está fazendo o maior sucesso na plataforma! Os novos episódios trazem grandes reviravoltas para a trama de Harald Sigurdsson, vivido por Leo Suter. Em uma entrevista recente, o astro revelou ter passado por um árduo processo de preparação para se transformar no personagem.

“Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Vikings: Valhalla.

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Suter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Mostramos abaixo por que um dos maiores astros de Vikings: Valhalla sofreu para se transformar em seu personagem; confira!

Após árduo processo, Leo Suter se transforma em Harald em Vikings: Valhalla

Em Vikings: Valhalla, o ator britânico Leo Suter, atualmente com 29 anos, vive Harald Sigurdsson, uma figura lendária da história nórdica.

O personagem é o co-protagonista de Valhalla, junto com Frida Gustavsson (Freydis) e Sam Corlett (Leif).

Na trama do spin-off de Vikings, Harald Sigurdsson é baseado em Harald Hardrada, um Rei da Noruega que existiu na vida real.

Entre as duas primeiras temporadas, Harald se estabelece como um guerreiro poderoso, com habilidades naturais de liderança.

Assim como os outros integrantes do elenco de Vikings: Valhalla, Leo Suter passou por um processo complicado para interpretar seu personagem – que envolve uma intensa transformação corporal.

Harald impressiona por seu porte físico imponente, e por isso, Suter teve que treinar muito para viver o personagem.

No entanto, de acordo com o ator, cuidar da barba e do cabelo foi bem mais difícil do que desenvolver os impressionantes músculos de Harald.

“Isso é realmente engraçado. Você pode construir músculos e, se trabalhar duro e frequentar a academia com mais frequência, ficará grandão. Você tem algum controle sobre isso”, comentou o ator.

Por outro lado, cuidar da barba e do penteado, no mais clássico estilo dos Vikings, foi um processo bastante complicado para o ator.

“Cabelo, por outro lado, você tem que sentar, esperar, torcer… Em muitos aspectos, o crescimento do cabelo e da barba foi muito mais difícil do que o crescimento do corpo”, afirmou o ator.

O árduo processo deu resultado, já que o visual de Harald é um dos mais elogiados de Vikings: Valhalla.

Para conferir as próximas aventuras do personagem, os assinantes da Netflix deverão aguardar o lançamento da 3ª temporada de Vikings: Valhalla, que vale lembrar, já foi confirmada pela plataforma.

