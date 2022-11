Astros de Smallville querem voltar a interpretar seus personagens

Bem antes do Arrowverso, Smallville era o que os fãs da DC tinham para assistir nas telinhas em relação a adaptação em live-action. Agora, dois astros da série demonstraram interesse em retornar aos seus papéis.

As estrelas de Smallville, Tom Welling e Erica Durance, que interpretaram Clark Kent e Lois Lane, adorariam explorar o arco que foi criado durante sua aparição no Arrowverso.

O evento crossover Crise nas Infinitas Terras tornou Smallville parte do grande multiverso do Arrowverso, já que Welling e Durance reprisaram seus papéis de Superman e Lois.

Durante o evento de vários episódios, o crossover estabeleceu Smallville como ocorrendo na Terra-167 e seguiu a vida de Lois e Clark quase uma década após o final da série.

Não só Clark tinha desistido de ser o Superman, mas ele e Lois agora eram pais de duas filhas.

Astros querem mais Smallville

Embora o Arrowverso não tenha revisitado o universo de Smallville desde o crossover, Welling e Durance estão prontos para fazer mais.

Durante uma aparição recente na MCM Comic Con em Londres (via Legendary Duo), os dois atores de Smallville foram perguntados se algum dia estariam interessados ​​em revisitar a história que foi lançada durante sua aparição no Arrowverse e preencher as lacunas, seja através uma série de continuações ou um especial único.

“Como nosso próprio multiverso? Claro, por que não!”, respondeu Welling.

“Seria divertido”, acrescentou Durance.

Smallville está disponível no catálogo da HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.