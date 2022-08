Astros de Star Wars só se conheceram por causa de The Big Bang Theory

Carrie Fisher e James Earl Jones são nomes importantes do universo de Star Wars. A primeira interpretou a Princesa Leia, enquanto o segundo deu voz a Darth Vader.

Mas você sabia que os dois só se conheceram nos bastidores de The Big Bang Theory? Pode parecer inusitado, mas é verdade.

Carrie Fisher e James Earl Jones tiveram uma participação no episódio da sétima temporada intitulado “The Convention Conundrum”.

Antes disso, de acordo com o Looper, eles nunca tinham se visto pessoalmente, mesmo trabalhando na mesma franquia no cinema.

Colegas nunca haviam se encontrado antes

Uma explicação para isso é que, embora James Earl Jones seja a voz de Darth Vader em Star Wars, ele nunca realmente interpretou o “corpo” do personagem.

Em outras palavras, ele nunca esteve no set, trabalhando com o resto do elenco. Isso dificultou que o ator topasse com Carrie Fisher nos bastidores.

Infelizmente, a intérprete da Princesa Leia faleceu em 2016, mas James Earl Jones ainda está vivo e continua dando voz a Darth Vader em novas produções.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

