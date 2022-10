Ator de Friends admite crush em colegas de elenco

Matthew Perry admitiu que seu crush pelas parceiras de elenco Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow, fizeram seu trabalho em Friends ficar bem mais difícil.

Em uma entrevista para a ABC News, Perry disse: “Como você não teria uma queda por Jenny, Courtney e Lisa?[…] Então isso tornou o trabalho meio difícil, porque eu tinha que fingir que não tinha uma queda por elas

Continua depois da publicidade

Em seu novo livro de memórias “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Perry se abriu sobre sua eperiência interpretando Chandler em Friends, que durou de 1994 à 2004.

A série foca na amizade de seis personagens, no elenco estão Perry como Chandler M. Bing, Aniston interpretando Rachel Green, Cox fazendo Monica, Kudrow dando vida à Phoebe Buffay, David Schwimmer no papel de Ross Geller e Matt LeBlanc vivendo Joey Tribbiani.

Em uma parte do livro, Perry admite que tinha uma paixão um pouco maior por Aniston, em particular. Os dois colegas já se conheciam antes de Friends, e Perry revela que foi: “imediatamente tomado por ela (como eu não seria?) eu gostei dela.”

O interprete de Chandler até chegou a chamar Jennifer para um encontro, ao que a atriz recusou, reforçando que poderiam ser só amigos, ao que Perry disse que recusou.

O astro revela também que se pegava analisando demais as suas interações com a colega: “Nossos ‘ois’ e ‘tchaus’ se tornaram esquisitos, e eu me perguntava, por quanto tempo eu posso olhar pra ela? Três segundos é muito?”

Matthew conseguiu superar Aniston

Eventualmente Perry superou a rejeição e as coisas ficaram normais com Aniston, o ator aponta que ela foi a amiga que ele mais buscou durante sua luta contra o vício em drogas.

Em suas memórias, o astro também descreve Cox como “assustadoramente linda”, e disse que tinha ouvido falar de Kudrow por um amigo em comum, escrevendo que: “Ela era simplesmente tão deslumbrante, hilária e incrivelmente inteligente quanto meu amigo tinha dito.”

Perry e Aniston continuaram amigos dentro e fora das telas. Eles também tiveram relacionamentos que receberam muita atenção da mídia — Perry namorou Julia Roberts e Aniston foi casada com Brad Pitt.

Porém, seus personagens chegaram a se beijar em Friends algumas vezes, uma durante o flashback de uma festa de faculdade e outra na 5ª temporada, em que Chandler beija Monica, Rachel e Phoebe para tentar esconder seu relacionamento com Monica.

As 10 temporadas de Friends estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira