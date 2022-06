Ator de Grey’s Anatomy explica por que ficou nervoso ao sair da série

Jesse Williams, ator que interpreta Jackson Avery em Grey’s Anatomy, revelou o motivo pelo qual ficou nervoso ao deixar o elenco da série.

Trabalhando em Grey’s Anatomy desde 2009, Jesse criou laços com o elenco e com o público, mas estava na hora de seguir novos caminhos, incluindo em sua carreira como ativista e, em maio de 2021, anunciou que deixaria o elenco regular do programa, mas não sem sentir um certo medo de não conseguir encontrar emprego como ator novamente devido à sua vida política.

Continua depois da publicidade

Em entrevista ao WWD, Williams revela: “Eu tinha uma expectativa do que seria projetado em mim, e fiquei consistente e agradavelmente surpreso por não ser tão restrito quanto eu pensava que seria. Não era novo para mim, mas era novo para o mundo: eu estava muito presente politicamente no mundo. Anos atrás, no início do movimento pelas vidas negras, eu estava em Ferguson. Eu fui muito [presente] no noticiário o tempo todo, falando a verdade ao poder, de maneira bastante direta e agressiva, de maneiras que as pessoas nunca viram atores realmente fazerem na minha geração. E então eu tinha essa persona, onde se você não assistisse Grey’s Anatomy, a forma como as pessoas me conheciam era como uma pessoa direta que tem uma perspectiva. E descobri que comecei a perder muitos empregos depois daquele discurso.

“[Eu sabia que não importava o que acontecesse, eu teria que ir lá e bater na calçada e fazer um novo trabalho. Porque se você não assistiu Grey’s Anatomy, você nunca me viu trabalhar. As pessoas me conheciam por mim. Mas não pelo que eu faço você se sentir como ator”, revela.

Felizmente as coisas deram certo para Jesse Williams, que recentemente recebeu uma indicação ao Tony por sua atuação na peça Take Me Out, que contou até mesmo com cena de nu frontal.

Mais sobre Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony.

Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.