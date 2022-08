Ator de Halstead vai sair de Chicago PD; veja o motivo

O ator de que interpreta o detetive Jay Halstead, Jesse Lee Soffer, está deixando o elenco da 10ª temporada de Chicago PD.

As filmagens da nova temporada estão em andamento, para uma estreia ainda neste ano. O drama policial é um dos mais aguardados do ano.

Soffer revelou que não estará mais no elenco da série. O personagem do ator se casou na nona temporada com Hailey Upton, o que pode dar um rumo ao casal, concluindo o arco dos personagens (via ScreenRant).

“Quero agradecer aos fãs incríveis por seu apoio inabalável durante os últimos 10 anos e quero expressar minha mais profunda gratidão a Dick Wolf e a todos da Wolf Entertainment, Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC e, Universal Television”, disse ele.

“Criar este drama de horas, semana após semana, foi um trabalho de amor de todos que tocam na série. Sempre terei orgulho do meu tempo como Det. Jay Halstead”, agradeceu o astro, em um comunicado.

Mais sobre a série

Chicago PD é um drama sobre a Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago, que combate os crimes mais hediondos da cidade, como crime organizado, tráfico de drogas e assassinatos de alto nível.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

A série está disponível no Prime Video.

