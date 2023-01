Ator de Westworld mantém esperança para 5ª temporada; Vai acontecer?

Westworld foi cancelada pela HBO, e a WarnerMedia até removeu a série do catálogo do HBO Max. Mas um dos atores do programa ainda tem esperanças de que a quinta temporada vai acontecer.

Os fãs de Westworld não foram os únicos que ficaram com um gosto ruim na boca após a decisão abrupta da HBO de cancelar a série.

Continua depois da publicidade

Em novembro, o ator de Ashley Stubbs, Luke Hemsworth, expressou sua decepção com a decisão de encerrar prematuramente o show. Agora, a co-estrela de Hemsworth, James Marsden, que interpretou Teddy Flood por três das quatro temporadas do programa, acrescentou sua opinião sobre o fim de Westworld. De sua parte, Mardsen diz que espera que ainda haja uma maneira da quinta temporada acontecer, apesar do cancelamento.

“Eu estaria mentindo para você se dissesse que a maneira como terminamos Westworld não foi uma decepção. Nunca vou falar sem gratidão sobre qualquer uma das minhas experiências, mas teria sido bom poder completar a história que queríamos terminar. Eu amo essa família Westworld. Foi uma daquelas oportunidades únicas de fazer parte de algo em que eu também estaria sentado em casa esperando vorazmente pelo próximo episódio como fã”, disse Marsden (via ScreenRant).

“Eu entendo totalmente que é um show caro e grandes shows precisam ter grandes audiências para merecer a despesa, eu só queria que fosse mais do que sucesso financeiro. Mas quem sabe, talvez haja algum mundo onde possa ser concluído de alguma forma. Talvez seja apenas uma ilusão, porque sei que tínhamos planos de terminar do jeito que queríamos”, continuou.

Evan Rachel Wood como Dolores em Westworld

Mais sobre Westworld

“Westworld conta a história do nascimento da consciência artificial e a evolução do pecado, dentro de um mundo onde qualquer desejo humano, não importa quão nobre ou depravado, é tolerável”, diz a sinopse da série.

O elenco de Westworld conta com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, Vincent Cassel, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Clifton Collins Jr, Talulah Riley, Ben Barnes e Jimmi Simpson.

A série foi criada por Lisa Joy e Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, com quem já trabalhou na trilogia do Batman, além de outros projetos.

Westworld teve quatro temporadas ao todo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.