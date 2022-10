Atriz de a Casa do Dragão reage ao seu meme do Tiktok

A atriz Emma D’Arcy reage ao seu “meme do negroni” que viralizou no TikTok. A atriz interpreta a versão adulta de Rhaenyra Targaryen em A Casa do dragão.

D’arcy e Olivia Cooke, que interpreta a rainha Alicent após o salto de tempo da série, já ganharam a aclamação do público, com membros da audiência já falando sobre possíveis indicações no Emmy para as atrizes.

Enquanto o conflito e drama entre as duas se desenrola bem no centro de A Casa do Dragão, certamente ainda veremos muito mais de suas personagens enquanto a 1ª temporada se encaminha para o final.

Mas nem só de elogios vivem as redes sociais. No TikTok vários usuários começaram a espalhar um vídeo da HBO Max em que Cooke e D’Arcy fazem perguntas aleatórias uma para a outra. Quando Cooke questiona “Qual seu drink de preferência?”, a interprete da princesa Targaryen responde com um charme e suspense impressionantes dizendo: “Um Negroni… Sbagliato… com Prosecco”.

O corte do vídeo se apoderou particularmente dos espaços LGBTQIA+ do TikTok, com vários usuários duetando e morrendo de amores por D’Arcy, além de ter causado uma explosão de conteúdos e matérias ensinando a fazer o drink.

Em uma entrevista ao The New York Times, a estrela de A Casa do Dragão revelou que ficou com muita vergonha do “meme do negroni”, e admitiu que a forma sensual com que falou o nome do drink tinha o propósito de fazer sua colega de elenco rir.

“Eu continuo pensando se devia contar para minha mãe que virei um meme na esperança que ela fique feliz por mim, mas eu teria que explicar o que é um meme, e eu decidi que seria muito esforço. Eu estou com tanta vergonha. Porque essas entrevistas, que nós fizemos por 6 horas, eu honestamente só estava tentando fazer Olivia rir.”

Veja o meme repostado pela HBO Max Brasil abaixo:

A tradição de memes vem desde Game of Thrones

O vídeo de D’Arcy nos mostra que A Casa do Dragão continua o legado de Game of Thrones até nos memes.

Foram incontáveis durante as 8 temporadas de Game of Thrones, incluindo posts sobre o importância de Bran (ou falta dela) na 8ª temporada, memes com Jon Snow ressuscitando, Olenna Tyrell pedindo para Jaime “Contar para Cersei…”.

Foram realmente muitas piadas durante os anos da série, e os memes e piadas internas de fãs são parte do que fazem uma obra continuar relevante na cultura pop. E os fãs de A Casa do Dragão estão continuando com a tradição, com vários memes com momentos da séries, ou entrevista dos atores, ajudando a espalhar a produção para todos os cantos da internet.

D’Arcy admitindo que só falou daquela forma para fazer Cooke dar uma risada mostra também que a química (boa ou ruim) entre as duas, funciona dentro e fora do set. E deixa ainda mais trágica a inimizade das personagens provavelmente culminando na derrota de uma delas.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

