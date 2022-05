Atriz de Bridgerton é liberada de hospital: “Feliz por estar viva”

Ruby Barker, que interpreta Marina Crane na série Bridgerton, da Netflix, recebeu alta no hospital após ter sido internada para receber tratamento de saúde mental.

Na última segunda-feira, 30 de maio, ela postou um vídeo em seu Instagram agradecendo a todos que a apoiaram neste momento difícil, e diz estar feliz por estar viva.

Continua depois da publicidade

“Vocês todos foram incríveis; literalmente. Vocês me fizeram sentir tão feliz por estar viva. Estou muito grata por isso. Isso realmente me fez sentir menos sozinha e espero que ofereça algum conforto para as pessoas que estão lutando com sua saúde mental. Mal posso esperar pelo futuro… estou bem comigo mesma.”, disse Ruby Barker.

Confira o vídeo logo abaixo:

Na legenda, a atriz acrescenta:

“Já tive alta do hospital! Muito obrigada pelo apoio, mal posso esperar pelo futuro e sinto como se tivesse saído do outro lado. Obrigada a todos, tenham um dia abençoado. Cuidem-se, não tenham medo de fazer check-in com seus entes queridos e estamos todos juntos nisso, como dizem em High School Musical. Grande amor!”

Enquanto isso, você pode vê-la atuando em Bridgerton, com duas temporadas já disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.