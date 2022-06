Atriz de Cobra Kai participou de Big Bang Theory e fãs esqueceram

Cobra Kai, série de sucesso do YouTube que migrou para a Netflix, conta com uma atriz de The Big Bang Theory, mas poucos fãs perceberam.

Trata-se da atriz Courtney Henggeler, que deu vida à irmã gêmea do protagonista Sheldon Cooper em The Big Bang Theory.

Em Cobra Kai ela dá vida a Amanda LaRusso, a esposa amorosa de Daniel. O site Looper descreve a personagem ainda como “a voz da razão em um show onde a razão raramente está na vanguarda das ações de muitos personagens”.

Você já tinha percebido a conexão entre as duas séries?

Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro.

