Atriz de Grey’s Anatomy pronunciava uma palavra totalmente errado na série

A atriz de Grey’s Anatomy, Chandra Wilson, que vive Miranda Bailey, pronunciava repetidamente uma palavra totalmente errado na série.

Em entrevista recente, Wilson comentou sobre seu começo de carreira e como ela acabou fazendo parte do famoso drama médico (via Looper).

A estrela de Grey’s Anatomy disse que teve uma história muito embaraçosa durante as filmagens, após um diretor da série cortar uma cena, pois ela tinha errado a pronúncia da palavra “ambulância”.

“Sou de Houston, Texas, e tive um diálogo que dizia algum tipo de fala em referência à ambulância. Então, quando chegasse lá, eu diria, você sabe, ‘eu tenho que ir para a ambulância'”, disse ela.

Posteriormente, a atriz se lembrou do momento em que Nicole Rubio, supervisora de roteiro, conversou com ela após vários cortes, e disse para Wilson ler a palavra em voz alta. No entanto, o sotaque se manteve.

“Eu demorei um pouco para entender que era ‘ambulância'”, admitiu Wilson.

Mais sobre Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

Grey’s Anatomy atualmente está em sua 19ª temporada.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

