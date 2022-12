Atriz incomodou Ellen Pompeo e foi demitida de Grey’s Anatomy

Stephanie Edwards, personagem de Jerrika Hinton, deixou Grey’s Anatomy em 2017 porque a atriz desagradou Ellen Pompeo. A protagonista não gostou que a colega começou a tirar fotos de bastidores sem a permissão dela.

A revelação foi feita no livro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy. Jerrika Hinton ficou por cinco anos no drama médico, mas teve uma saída inesperada, basicamente vendo Stephanie sumir da história.

“Jerrika estava sempre rindo, mas talvez era ingênua. Ela não ficava muito por perto, então não entendia o poder de Ellen Pompeo. Se ela tivesse dito, ‘Posso tirar essas fotos?’, talvez Ellen teria dito, ‘Tudo bem’. Mas, ao fazer e não pedir, você está se colocando em um desastre”, contou Norman Leavitt, que foi chefe de maquiagem da série até 2018.

Após a situação, que desagradou a atriz de Meredith, Jerrika Hinton “foi convidada a sair de Grey’s Anatomy”.

As envolvidas no caso não quiseram comentar a revelação feita pelo livro. Em 2017, quando deixou o drama médico, a intérprete de Stephanie Edwards apenas tinha dito que era “uma decisão própria”.

Jerrika Hinton como Stephanie Edwards

