Atriz de Stranger Things detona beijo do colega da Netflix

A série Stranger Things se tornou um fenômeno global na Netflix, por apresentar adolescentes lutando contra criaturas sobrenaturais, e transformando a cidade de Hawkins num caos.

No entanto, para uma das estrelas da série, a produção só tem um único pequeno problema. Uma das atrizes principais do seriado detonou o beijo do colega de elenco.

“Um grupo de amigos se envolve em uma série de eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins. Eles enfrentam criaturas monstruosas, agências secretas do governo e se aventuram em dimensões paralelas”, afirma a sinopse oficial da série.

O elenco de Stranger Things conta com Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Finn Wolfhard (IT – A Coisa), David Harbour (Viúva Negra), Sadie Sink (Rua do Medo: 1994), entre outros nomes.

Millie Bobby Brown diz que Finn Wolfhard beija mal

Em uma recente entrevista, Millie Bobby Brown passou por uma máquina que detecta mentiras, e não escapou de algumas perguntas (via Insider).

A atriz afirmou que Finn Wolfhard não beija bem, e que, em sua experiência pessoal, ele não melhorou com o passar dos anos.

Brown interpreta Onze na série, enquanto Wolfhard vive Mike, o interesse amoroso da personagem da estrela de Enola Holmes.

Após ter sido perguntada se o colega beijava realmente mal, ela respondeu que sim, e segundo o teste, ela estava dizendo a verdade.

O relacionamento de Onze e Mike acaba sendo mais destaque ao longo das temporadas, e os dois astros compartilharam vários beijos na série.

Segundo Brown, Wolfhard não melhorou desde o primeiro beijo com ela. Além disso, ela não havia contado nada disso ao colega.

Os atores se beijaram pela primeira vez no set de Stranger Things durante a primeira temporada, que foi lançada em 2016.

A atriz tinha 12 anos, enquanto Wolfhard estava com 13 anos, e eles falaram que tentaram manter o beijo um pouco mais juvenil. No entanto, a atriz disse que “beijar é uma droga”, enquanto o colega achou não ter sido “tão ruim”.

Stranger Things está disponível na Netflix.

