Millie Bobby Brown revela seu projeto mais importante – e não é Stranger Things

Millie Bobby Brown ficou famosa no mundo inteiro ao interpretar Eleven em Stranger Things. Além de ganhar o coração dos assinantes da Netflix, a jovem atriz passou a ser vista como uma das estrelas mais promissoras da atualidade. Em uma entrevista recente, a atriz revelou seu projeto mais importante – que não é Stranger Things.

Stranger Things, vale lembrar, é uma das séries mais populares da Netflix. Em 2022, a produção lançou sua 4ª temporada, quebrando recordes de audiência no streaming.

Agora, a produção se prepara para lançar sua 5ª – e última – temporada. Segundo informações prévias, Will (o personagem de Noah Schnapp) terá um papel importantíssimo nos últimos episódios.

Revelamos abaixo qual é o projeto mais importante da carreira de Millie Bobby Brown, nas palavras da atriz; confira!

Para Millie Bobby Brown, Enola Holmes é o melhor projeto de sua carreira

Millie Bobby Brown começou sua carreira na TV em 2013, quando tinha apenas 9 anos. A atriz fez uma pequena participação na série Once Upon a Time in Wonderland, como a versão mais jovem da protagonista Alice.

Desde então, a atriz se destacou por performances em Intruders, NCIS, Modern Family, Grey’s Anatomy e, finalmente, Stranger Things.

Além de interpretar Eleven na série da Netflix, Millie Bobby Brown também está em filmes como Godzilla: Rei dos Monstros, Godzilla vs. Kong e Enola Holmes.

A franquia Enola Holmes, vale lembrar, também é produzida pela Netflix. Nos filmes, Millie Bobby Brown interpreta a protagonista titular. Como a irmã mais nova de Sherlock Holmes, a atriz contracena com Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

“Enola Holmes só tem 16 anos, mas vai fazer de tudo para encontrar a mãe desaparecida, inclusive despistar o irmão Sherlock e ajudar um jovem lorde fugitivo”, afirma a sinopse oficial de Enola Holmes.

Atualmente, Millie Bobby Brown se prepara para o lançamento de Enola Holmes 2, a aguardada continuação do longa.

Em um papo com o EW, a estrela de Stranger Things explicou porque Enola Holmes é um projeto tão importante.

“Acho que Enola Holmes é o momento mais importante da minha carreira, pelo menos até agora. É algo que eu mesma produzi”, comentou a atriz.

Além de protagonizar Enola Holmes, Millie Bobby Brown é uma das produtoras-executivas da franquia. Ou seja: a atriz pôde opinar sobre os aspectos mais importantes do projeto, desde a caracterização dos personagens à criação do figurino – passando também pelo desenvolvimento do roteiro.

Em outras palavras, Millie Bobby Brown deu um “toque pessoal” aos filmes de Enola Holmes. É por isso que a franquia tem um lugar especial no coração da atriz.

“Minha idade e meu gênero nunca definiram minhas personagens. E nas filmagens, todo mundo me respeitou e me ouviu. É tudo muito gratificante”, explicou a atriz.

Enola Holmes 2, com Millie Bobby Brown, estreia na Netflix em 4 de novembro. Enquanto isso, você pode curtir o primeiro filme e todos os episódios de Stranger Things na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.