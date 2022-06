Stranger Things 4 foi a temporada mais difícil de ser filmada, diz Eleven

Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, revelou que a quarta temporada da série foi a mais difícil de ser filmada.

A fala veio durante entrevista ao Hot Ones, um quadro do canal First We Feast, no YouTube, com o apresentador Sean Evans.

Na entrevista, Evans mencionou que os criadores da série descreveram a quarta temporada de Stranger Things como algo ao estilo de Game of Thrones e perguntou à atriz da Eleven o que tornou a quarta temporada a mais difícil em termos de filmagens, ao qual ela respondeu:

“Quero dizer, principalmente porque filmamos por três anos. Especialmente com a quantidade de filmagens que tivemos que fazer, estávamos filmando em três lugares diferentes, Lituânia, Novo México e Atlanta. E foi difícil, sim.”

Confira o vídeo da entrevista abaixo:

Os episódios de Stranger Things 4 começaram a ser filmados em fevereiro de 2020, antes da produção precisar ser interrompida devido à pandemia de coronavírus. As gravações só voltaram a ser feitas em setembro, com novos protocolos de segurança anti-COVID, e durou até setembro de 2021 na desativada prisão de Lukiškės em Vilnius, Lituânia.

Com tantos lugares, restrições e mais de um ano de gravações, de fato Stranger Things 4 foi um grande desafio não só para os irmãos Duffer, mas também para o elenco.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega dia 1º de julho ao catálogo da Netflix.

