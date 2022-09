Atriz de Stranger Things quer mais do que os fãs tanto temem na série

Maya Hawke, que interpreta Robin Buckley em Stranger Things, acha que o hit da Netflix tem muitos personagens principais.

Desde a segunda temporada a série tenta lidar com seus muitos personagens os dividindo em vários núcleos, o que ficou ainda mais evidente em Stranger Things 4,em que cada grupo estava em um local totalmente distinto as histórias de todos se chocarem no fim da temporada.

Continua depois da publicidade

A série possui um elenco extenso que vem aumentando à cada temporada, e os irmãos Duffer se recusam a matar seus personagens mais amados, com exceção de algum que tenha sido introduzido na mesma temporada, como foi o caso de Eddie Munson.

Stranger Things precisa de mais mortes?

Hawk passou recentemente pelo teste do polígrafo em uma série de entrevistas da Vanity Fair, onde foi questionada sobre críticas comuns à série. Quando questionada se Eddie deveria ter morrido, a atriz respondeu: “Eu não acho que ele devia ter morrido, mas eu acho que a série tem muitos personagens”.

A próxima pergunta foi se Maya achava que algum outro personagem deveria ter morrido em Stranger Things 4, ela conseguiu escapar da pergunta dizendo apenas que: “Sim, eu acho que mais pessoas deviam ter morrido”. Lembrando que a própria atriz revelou que quer a morte de Robin na próxima temporada da série

A falta de mortes em Stranger Things já foi comentada brevemente por Millie Bobby Brown em um tapete vermelho em que o elenco inteiro não cabia na mesma foto. A atriz chamou os criadores do show de “Dois sensíveis que não querem matar ninguém”.

Por mais que a morte de personagens queridos apavore os fãs, também faz com que os riscos das ações de personagens seja maior e mais real, aumentando o quanto o público se importa com eles.

A 5ª e última temporada da série ainda não tem data de estreia, mas as outras podem ser conferidas na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira