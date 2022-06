Atriz de The Boys teve cabelo arrancado durante cena da 3ª temporada

Atenção: Contém spoilers da terceira temporada de The Boys.

A atriz Claudia Doumit teve o cabelo arrancado durante as filmagens de uma cena de luta na terceira temporada da série The Boys, da Amazon Prime Video.

A cena em questão acontece no final do primeiro episódio e mostra sua personagem, Victoria, em uma luta sangrenta contra alguém do passado.

Em entrevista ao Digital Spy, Claudia revelou detalhes dos bastidores da cena: “Insano, mas muito divertido. Pelo que me lembro, saí do set naquele dia com pedaços do meu cabelo faltando, porque havia muito sangue, e foi uma cena muito física e estávamos nos mexendo. E então, às vezes, o sangue falso dele se conectava ao meu sangue falso, e havia um rasgo lá.”

No entanto, ela revela que não há nada para se preocupar, porque o cabelo já cresceu novamente. “Então estamos de boa. Foi fabuloso”, diz a atriz.

A terceira temporada de The Boys chegou ao catálogo da Amazon Prime Video no dia 3 de junho, trazendo consigo novos “heróis”.

