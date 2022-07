Atriz exalta criador de Sandman por atitude contra haters on-line

Falando com o Yahoo!, Gwendoline Christie elogiou Neil Gaiman, o criador de Sandman, por sua atitude contra os “haters” na Internet.

A atriz está escalada como Lucifer na adaptação, um papel que já pertenceu a Tom Ellis. Embora Gaiman sempre tenha elogiado a atuação de Ellis, ele optou por uma nova abordagem, a fim de que ficasse mais próximo do material original.

Da mesma forma, outras escalações em Sandman dividiram opiniões na Internet, mas Neil Gaiman sempre fez questão de destacar que ele mesmo, tendo sido o escritor dos quadrinhos, supervisionou e aprovou todas as escolhas criativas.

Gaiman é bastante aberto sobre isso nas redes sociais, e Gwendoline Christie acredita que isso é importante.

Neil Gaiman é bem direto ao defender colegas e membros do elenco

Na entrevista, a atriz elogiou o comprometimento do criador de Sandman com todos os seus colegas, incluindo membros do elenco.

“Eu escrevi para Neil para agradecê-lo quando descobri que ele estava nos defendendo e tentando nos proteger.”

“Fico emocionada com o amor e a responsabilidade que ele sente por seus colegas. Eu aprecio isso do fundo do meu coração, sei que todos gostamos muito disso.”

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

