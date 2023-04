Autor de Game of Thrones revela detalhes da nova série e cronograma dos livros

A HBO anunciou oficialmente a série de O Cavaleiro dos Sete Reinos, agora, o autor George R.R. Martin falou sobre a série e os futuros livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem a Game of Thrones.

Martin atualizou sobre o projeto em um post no blog (via Empire), entrando em detalhes sobre qual será a abordagem para a série.

Continua depois da publicidade

Martin confirmou que a primeira temporada da nova série se concentrará exclusivamente no primeiro livro dos contos de Dunk & Egg, provavelmente consistindo de seis episódios – e que as temporadas futuras procurariam adaptar as histórias seguintes.

“O roteiro do piloto já está escrito, e eu acho que é fantástico”, escreve Martin. “Foi escrito por Ira Parker, que não é estranho a Westeros. Ele fez parte da equipe de roteiristas de Ryan Condal para a primeira temporada de A Casa do Dragão, e escreveu o quarto episódio da primeira temporada, ‘King of the Narrow Sea'”.

Martin também falou sobre os livros que ainda precisa escrever.

“Antes de chegarmos ao final das histórias publicadas, precisarei encontrar tempo para escrever todas as outras histórias de Dunk & Egg que planejei”, afirmou. “Há mais delas do que eu pensava. Há ‘O Herói da Vila’ e a história de Winterfell, aquela com as Lobos, e talvez eu precise escrever essa aventura em Dorne também”.

“Eu só preciso terminar The Winds Of Winter, e depois fazer A Dream Of Spring ou o volume dois de Fogo e Sangue, e colocar uma nova história de Dunk & Egg entre cada um deles no meu copioso tempo livre … e isso me manterá à frente de Ira e sua alegre equipe por mais alguns anos.”

Drogon destruindo o Trono de Ferro

Mais sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos

Intitulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Essa derivada de Game of Thrones promete ser bem diferente da original e da sua primeira derivada e deve até desapontar os fãs de A Casa do Dragão. Vamos ver o porquê disso.

Na cronologia, O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa entre os eventos de A Casa do Dragão e Game of Thrones.

“Um século antes dos eventos de Game of Thrones, dois heróis improváveis vagaram por Westeros… um cavaleiro jovem, ingênuo, mas corajoso, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro diminuto, Egg”, começa a sinopse da série, que é baseada nos livros de mesmo nome de George R. R. Martin.

“Ambientado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda mantém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis”, continua a sinopse, informada pelo Deadline.

Nenhuma das derivadas de Game of Thrones conta com data de estreia ainda. Enquanto isso, a série original, assim como a primeira temporada de A Casa do Dragão podem ser assistidas no HBO Max, que será renomeado para Max em breve.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.