Autor de Percy Jackson faz promessa animadora sobre série do Disney+

Com o sucesso do painel da série de Percy Jackson na D23 no último fim de semana, o escritor dos livros e produtor executivo Rick Riordan, deu uma declaração que animará ainda mais os fãs que se decepcionaram com os filmes da saga.

No evento, Riordan subiu ao palco e introduziu o trio de de atores que interpretarão os protagonistas: Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Jeffries (Anabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood).

Continua depois da publicidade

Cada um compartilhou uma breve descrição de seus personagens, logo antes da exibição do primeiro teaser da série. O vídeo de 53 segundos mostrou o Acampamento Meio-Sangue, os característicos uniformes laranjas, tudo isso com uma narração de Percy, muito parecida com o início do primeiro livro.

A repercussão positiva foi imediata, já que as duas adaptações para o cinema falharam absurdamente em trazer a sensação dos livros de Rick Riordan para as telas.

O que Rick Riordan está achando?

O autor revelou ao FlipGeeks que se sente sortudo em ver sua história nas mãos do Disney+ e comentou sobre o formato de série: “É o formato correto, contar a história de um livro durante uma temporada inteira com o número certo de episódios.”

A temporada 1 da série adaptará o livro O Ladrão de Raios, que é o primeiros dos cinco da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Riordan tamvém acredita que o formato “fará justiça” às 375 páginas da obra.

“Nós podemos fazer justiça para esta história, o que eu acho que é o que meus leitores estão esperando por todos esses anos, está finalmente aqui.” Disse o escritor.

Por mais que os fãs estejam animados, ainda vai demorar um tempo até a estreia da série, que ainda está em produção e tem a previsão do fim das filmagens para janeiro de 2023, depois disso ainda tem o tempo de pós-produção da temporada.

Mesmo levando o tempo que for necessário para finalizar os 8 episódios da temporada, um trailer chegando tão cedo é raro e mostra o um reflexo positivo do andamento da produção.

A série de Percy Jackson e os Olimpianos ainda não possui data de estreia, mas será lançada pelo Disney+.

Sobre o autor Redação