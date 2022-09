Percy Jackson: Série do Disney+ ganha trailer; veja

O Disney+ divulgou o primeiro trailer da série Percy Jackson e os Olimpianos, dando destaque ao trio de protagonistas.

Com diversos anúncios na D23, a adaptação da obra de Rick Riordan não ficou de fora, após o mesmo prometer uma grande novidade de última hora.

A prévia não mostra muitos detalhes da série, apesar de trazer a narração de Percy, interpretado pelo ator Walker Scobell, de O Projeto Adam (via Collider).

O destaque fica para o Acampamento Meio-Sangue, que mostra diversos membros com camisetas laranjas e Percy sabendo que um perigo está por vir.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Percy Jackson no Disney+

A nova série de Percy Jackson no Disney+ não conta com qualquer relação com os filmes previamente lançados da franquia.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries foram anunciados em seguida como Grover e Annabeth, respectivamente.

Outros atores ainda fazem parte do elenco, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Percy Jackson, série do Disney+, estreia em 2024.

