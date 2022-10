Autor revela que Percy Jackson ganhará 6º livro em 2023

Enquanto a 1ª temporada da série Percy Jackson e os Olimpianos ainda está em produção para ser lançada no Disney+, o autor Rick Riordan está escrevendo um próximo livro para a franquia.

O novo livro se chamará Percy Jackson and the Chalice of the Gods (e o Cálice dos Deuses em tradução livre), e será o 6º livro da saga. O fato marca o primeiro lançamento desde O Último Olimpiano, publicado em 2009, que vai reunir o trio Percy, Annabeth e Grover para uma nova história.

Chalice of the Gods trará a franquia de Percy Jackson de volta às suas raízes, com o herói recebendo a missão de encontrar outro item perdido dos deuses do Olimpo.

Na nova história teremos Percy e seus amigos ajudando Ganimedes, o copeiro dos deuses, a encontrar um cálice que concede a imortalidade para aqueles que o bebem. É como o banho no rio Styx, que já vimos anteriormente, mas na versão bebida.

Em uma entrevista ao Publishers Weekly, Riordan revelou: “Terão outros deuses que nós ainda não vimos […]. Vamos continuar a tradição de Percy Jackson encontrando deuses e monstros, e vai se passar majoritariamente em Nova York. Não é para ser uma aventura de fim do mundo, será apenas um dia na vida de um semideus.”

O novo livro não deve gerar uma nova série

Enquanto a carreira de Riordan está marcada por franquias literárias, o novo livro de Percy Jackson deve ser uma história que vive e respira sozinha, mesmo tendo o retorno do trio principal.

“Nós temos basicamente um ano para brincar durante o último ano do colegial de Percy, onde nada ainda aconteceu canonicamente. Tudo o que sabemos é que ele está na escola em Nova York. Então o que vai acontecer com ele? É claro que ele está se preparando para a faculdade. E eu passei por isso com meus dois garotos, e isso significa cartas de recomendação. E para entrar na New Rome University, você precisa de cartas de recomendação dos deuses, e eles não saem dando elas de graça. Então Percy precisa fazer missões, não para salvar o mundo desta vez, mas para entrar na faculdade.” Revelou o autor.

Riordan continuou falando sobre mudanças de tom no novo livro: “Ele tem 17 chegando aos 18 nesse, mas em termos de tom, não é tão diferente. Eu me sentiria muito confortável recomendando este para alunos de fundamental que conhecem os outros livros. Não terá uma grande mudança de tom, não vamos usar temas mais obscuros e violentos.[…] Eu tenho leitores dos 8 aos 80 anos, e todos são bem-vindos.”

De acordo com Riordan, retornar ao Percy depois de tanto tempo foi tão fácil quanto “colocar seus jeans mais confortáveis”. O conceito do livro não é novo, já que Riordan desenvolveu a história para acompanhar suas apresentações de possíveis séries de Percy Jackson para os estúdios de Hollywood.

Quando a Disney perguntou se o autor teria alguma coisa para públicar e aquecer o público para a nova série, Riordan se voltou para Cálice dos Deuses.

O novo livro de Percy Jackson chega em setembro de 2023, já a série estreia na Disney+ em 2024.

