Percy Jackson: Série terá estreia de personagem importante dos livros

A versão da Disney de Percy Jackson e os Olimpianos está se esforçando para honrar a obra original de Rick Riordan, diferente dos filmes que acabaram tomando caminhos muito diferentes. Uma das maiores diferenças entre as obras parece estar sendo corrigida na série da Disney+.

No filme de 2010 protagonizado por Logan Lerman acabou divulgando bastante a série de livros, mas apenas para os fãs descobrirem que o longa foi uma péssima adaptação. Muitas coisas estavam diferentes, mas a que causou mais estrago foi a mudança de Ares para Hades como principal antagonista, já que essa escolha acabou afetando os objetivos da trama como um todo.

Mas para alegria dos fãs, a série da Disney+ trará Ares para as telas, por mais que ainda não tenhamos tido notícias de quem interpretará o deus da Guerra.

Walker Scobell, interprete de Percy na nova série, revelou ao IMDb que a batalha final contra Ares é a parte que eles está mais empolgado em trazer para as telas e uma de suas partes favoritas do primeiro livro.

“Foi a luta com Ares. Essa provavelmente foi a luta mais legal de toda série […] Quando eu fui escalado para isso, a primeira coisa que eu pensei foi ‘Luta com Ares.’ Eu estou tão empolgado em fazê-la.”

Annabeth também está empolgada

Leah Jeffries, interprete de Annabeth, filha de Atena, também declarou ser fã dos livros. A atriz elogiou Riordan, o autor dos livros que também é produtor executivo da série.

“Eu sou realmente uma grande fã. Eu amo a série toda. Eu acho espetacular a forma com que o Sr. Rick escreveu.” Disse Jeffries, e continuou: “Ele me deu vários apontamentos ótimos em coisas como ‘Nessa parte, eu acho que você devia adicionar alguma coisa.’ E as vezes ele dizia, “Seja você mesma nessa. Vamos ver o que acontece.”

Os apontamentos de Rick Riordan permitiram que a atriz abraçasse seu papel como a filha de Atena.

“No começo eu era Leah, e agora seja onde eu for eu estou tipo, ‘Eu nem sou mais a Leah. Eu sou só Annabeth […] Eu realmente me conectei bastante com a personagem.”

A série se Percy Jackson e os Olimpianos ainda não tem data de estreia na Disney+.

