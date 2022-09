Avatar da Netflix ganha nomes de peso em seu elenco

A revelação do elenco completo do live-action de Avatar: A Lenda de Aang da Netflix pode renovar a esperança dos fãs nas adaptações da obra.

Após o cancelamento do live-action de Cowboy Bebop após uma temporada, e do filme muito criticado de Death Note, os fãs já não estão muito esperançosos com animações sendo adaptadas na Netflix.

Essa bagagem negativa traz muita pressão para a série live-action de Avatar: A Lenda de Aang que está sendo produzida pelo streaming, já que a animação é uma das mais aclamadas de todos os tempos e já teve uma adaptação sofrível dirigida por M. Night Shyamalan.

A jornada pode ser longa para a aceitação de uma nova produção com atores de Avatar, mas parece que a Netflix está comprando a briga, pelo menos é o que as decisões de elenco estão indicando.

A série já revelou boa parte do elenco principal, incluindo Gordon Corimer como Aang, Kiawentiio Tarbell como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Príncipe Zuko, Daniel Dae Kim como o Senhor do Fogo Ozai e Tamlyn Tomita como Yukari.

Agora, o serviço de streaming revelou vários novos nomes que também estarão na série, e as escolhas de nomes de peso já podem deixar os fãs em alerta para uma boa adaptação.

De Star Trek à Predador, veja os principais novos nomes em Avatar

Talvez o nome mais quente do anúncio completo do elenco de Avatar da Netflix seja o de Amber Midthunder, que fez um trabalho notável como a protagonista de O Predador: A Caçada. A atriz interpretara a Princesa Yue da Tribo da Água, que também teve novos nomes como A Martinez, Irene Bedard, Joel Oulette, Nathaniel Arcand e Meegwun Fairbrother.

O Reino da Terra também recebeu reforços, como o astro de Community, Danny Pudi como O Mecânico, e Utkarsh Abudkar como o Rei Bumi. Outros nomes à entrar para o Reino incluem: Arden Cho, Lucian-River Chauhan e James Sie. Já a Nação do Fogo também recebeu vários nomes como Momona Tamada, Thalia Tran, Ruy Iskandar, Hiro Kanagawa, C.S. Lee, François Chau e Ryan Mah.

Duas adições curiosas à série será no Mundo dos Espíritos, o astro de Star Trek, George Takei emprestará sua voz ao espírito Koh, e Randall Duk Kim, de Kung Fu Panda, fará a voz ao espírito do conhecimento Wan Shi Tong.

A série de Avatar: A Lenda de Aang deve chegar na Netflix em 2023.

