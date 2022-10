Balrog em Os Anéis de Poder? Como isso quebra a cronologia de O Senhor dos Anéis

Alerta de spoilers

O sétimo episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostra o Balrog adormecido nas profundezas de Khazad-dûm despertando. Enquanto a cena é aterrorizante, isso pode quebrar completamente a cronologia da obra de J.R.R. Tolkien.

Qualquer um que tenha lido, ou assistido, a trilogia O Senhor dos Anéis, sabe sobre o Balrog de Moria. Ele foi responsável pela queda de Khazad-dûm, quando os anões cavaram muito fundo enquanto mineravam mithril.

A criatura estava hibernando no local desde a Primeira Era, presumivelmente tendo fugido até lá após a derrota de Morgoth, mas pouco se sabe desse Balrog específico até o momento em que despertou.

Em Os Anéis de Poder, somos contados sobre a batalha entre um elfo e um balrog no topo das Montanhas da Névoa, cujo conflito gerou o mithril (leia sobre aqui) e pode ser que seja esse mesmo ser que vemos no fim do sétimo episódio da série.

Mas isso gera um grande problema para a cronologia da série e de O Senhor dos Anéis como um todo.

O Balrog já vai despertar?

Para começar, o balrog que destrói Khazad-dûm (que passa a ser conhecida como Moria) vem a ser chamado de Ruína de Durin. O rei anão Durin VI foi morto pela criatura, após ela ser despertada no ano 1980, da Terceira Era.

O problema é que em Os Anéis de Poder o rei da época é Durin III. Seu filho, Durin IV é o amigo de Elrond, que tenta convencer o pai a continuar a mineração por mithril.

Pode ser que a cena do Balrog no fim do episódio seja apenas um vislumbre do que acontecerá no futuro, mas caso ele tenha, de fato, sido despertado de vez, a série do Amazon Prime Video terá adiantado a tragédia de Khazad-dûm em milhares de anos, pulando gerações.

Nos livros, o reino dos anões perdura por milênios até a Terceira Era. Fazer ele cair em meio à Segunda Era vai mudar toda a cronologia da Terra-média de forma significativa.

Resta aguardar para saber o que a série fará com o Balrog nas profundezas da cidade, mas pode ser que vejamos uma grande mudança no legendário criado por J.R.R. Tolkien nessa adaptação televisiva.

Os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder são exibidos semanalmente pelo Prime Video.

