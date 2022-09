Os Anéis de Poder faz gigantesca mudança na mitologia de O Senhor dos Anéis

Alerta de spoilers

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder toma as devidas liberdades criativas em relação ao material base escrito por J.R.R. Tolkien, mas no quinto episódio da série do Amazon Prime Video, vimos uma mudança gigantesca na mitologia da Terra-média.

O segundo episódio de Os Anéis de Poder revelou que os anões de Khazad-dûm fizeram uma grande descoberta nas profundezas de sua montanha: mithril.

Essa substância rara é o material de que a cota de malha de Frodo é feita em O Senhor dos Anéis – um metal tão leve e resistente, que valia mais para os anões do que ouro. A linha do tempo talvez esteja um pouco errada, mas Khazad-dûm descobrindo o mithril na Segunda Era da Terra-média se encaixa amplamente no legendário de JRR Tolkien.

O quarto episódio de Os Anéis de Poder mostrou Durin IV dizendo a Elrond que o mithril representava um futuro mais brilhante, mas o processo de extração envolvia grande perigo.

O rei Durin III também estava apavorado que os elfos soubessem do novo mineral de Khazad-dûm e cobiçassem o mithril para si mesmos.

O Senhor dos Anéis mostra que os elfos descobririam o mithril eventualmente. Eis que o quinto episódio faz uma mudança gigantesca na mitologia da Terra-média, que dá muito mais importância ao minério.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder escreve uma origem totalmente nova para o mithril. De acordo com o Alto Rei Gil-Galad, os elfos têm uma antiga lenda, que muitos consideram pouco mais do que um conto de fadas chamado Canção das Raízes de Hithaeglir.

Era uma vez (a data não é dada, mas considerando o contexto, provavelmente se trata do final da Primeira Era, na época da morte de Finrod) um elfo guerreiro sem nome, que duelou com um dos Balrogs de Morgoth nas Montanhas Sombrias.

Esse elfo descobriu uma das três preciosas Silmarils escondidas em uma árvore no topo dos penhascos rochosos e procurou recuperá-la, enquanto o Balrog queria extinguir a pedra.

As Silmarils eram joias feitas por Fëanor, mas roubadas por Morgoth e levadas para a Terra-média. Fëanor fez um juramento de sangue, que ele e seus descendentes lutariam até o fim contra quem fosse para recuperar as joias, o que significa que o elfo sem nome nesta lenda é provavelmente um filho de Fëanor cumprindo seu dever familiar.

De acordo com a lenda, esse elfo derramou sua luz na árvore para protegê-la. O Balrog respondeu bombardeando a árvore com sua escuridão. Junto veio um raio para atingir a árvore e combinar a luz da Silmaril com as forças próximas do bem e do mal, enviando uma onda pela montanha.

Esse processo criou um minério especial dentro de Khazad-dûm, que brilhava com o brilho de uma Silmaril, possuía a força de um Balrog, mas tinha a leveza e a graça do elfo. Os anões de Khazad-dûm descobririam mais tarde esse mineral, e o mithril nasceu.

Mithril e a queda dos elfos

A nova mitologia de mithril de Os Anéis de Poder é uma reescrita bastante evidente de vários aspectos da obra de J.R.R. Tolkien, começando com como uma Silmaril ficou presa em uma árvore.

Os movimentos das Silmarils estão bem documentados após sua chegada à Terra-média: duas foram mantidas por Morgoth e imediatamente perdidas para sempre após sua derrota – uma sob o mar, a outra nas profundezas da terra.

A terceira Silmaril foi tirada de Morgoth e passada de um proprietário para outro antes de acabar na cabeça de Eärendil, e Os Anéis de Poder já confirmou que a história do pai de Elrond é canônica na série de TV. Quando e como uma Silmaril acabou em uma árvore é, portanto, um mistério.

O elfo-guerreiro no mito de Gil-Galad poderia ser um Filho de Fëanor, e os Balrogs eram maias corrompidos por Morgoth, então a batalha em si faz sentido.

Infelizmente, o elfo que bombeia sua luz mágica na árvore tem uma conexão menos óbvia com a tradição de Tolkien.

Os Calaquendi foram elfos abençoados por ver as Duas Árvores de Valinor, e eles se tornaram mais místicos e poderosos do que parentes que nunca testemunharam tal luz.

Os Anéis de Poder interpreta os Calaquendi de forma mais literal. Os elfos da série são mencionados como baterias cheias de luz. Eles podem dispensar tal luz para outros, mas eventualmente precisam ser recarregados em Valinor.

Dito isso, Gil-Galad e Celebrimbor lançam um grande segredo sobre os elfos: eles estão gradualmente desvanecendo. Viver na Terra-média longe da luz de Valinor é ruim para a saúde dos elfos, e quando o brilho dentro deles desaparece, os próprios Noldor aparentemente morrerão.

Existem duas soluções possíveis para essa situação: retornar a Valinor e banhar-se em sua luz novamente (mas abandonar a Terra-média para Sauron), ou encontrar uma fonte dessa luz em algum lugar na Terra-média.

Mithril é essa fonte alternativa, e se Gil-Galad puder convencer os anões a se desfazerem do material, eles podem ficar na Terra-média por mais 3.000 anos ou mais.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

