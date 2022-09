Gandalf vai aparecer em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder?

Alerta de spoilers

Gandalf é uma das figuras centrais de O Hobbit e da trilogia O Senhor dos Anéis, portanto é natural que muitos fãs se perguntem se ele irá aparecer em Os Anéis de Poder. Vamos ver se isso pode acontecer.

A série do Amazon Prime Video, em seus primeiros episódios, já apresentou alguns nomes conhecidos aos fãs, como Galadriel, Elrond, Gil-galad e mais.

Apesar de se passar milênios antes da Guerra do Anel, que vemos nos livros e filmes de O Senhor dos Anéis, há diversos personagens já vivos nessa época: alguns dos elfos, é claro, e o próprio Sauron.

Gandalf, no entanto, já é outra história.

O mago, na teoria, somente chega à Terra-Média na Terceira Era. Ele e outros Istari (os outros magos) são enviados para auxiliar contra a ascensão de Sauron após a derrota do antigo servo de Morgoth depois dele ter sido derrotado na Guerra da Última Aliança.

Há indícios, contudo, de que Os Anéis de Poder pode acabar tomando liberdades criativas nesse sentido e pode até apresentar Gandalf antes da hora. De fato, ele pode até já ter aparecido na série do Amazon Prime Video.

O Estranho em Os Anéis de Poder

O Estranho pode ser Gandalf

Uma teoria popular sugere que o Estranho, que caiu como um meteoro no primeiro episódio de Os Anéis de Poder, pode ser uma versão mais jovem de Gandalf, dado que o programa já introduziu versões mais jovens dos conhecidos personagens Galadriel e Elrond.

Sua inclusão na história desviaria dos escritos de Tolkien, mas pode haver uma maneira de contornar isso.

Uma teoria do ScreenRant aponta que antes de Gandalf aparecer na Terra-Média na Terceira Era, ele era conhecido por outro nome: Olórin. Ele era um maiar que exercia o uso do fogo, assim como o Estranho faz quando aparece em um meteoro sem queimaduras.

Além do mais, pode haver uma conexão em sua capacidade de falar com os vaga-lumes no final do segundo episódio.

Como sabemos, Gandalf possuía a capacidade de se comunicar com as águias; e na trilogia de filmes de Peter Jackson, ele também é capaz de se comunicar com uma mariposa para ajudar a convocar as criaturas.

Evidente que o Estranho pode ser outro mago, especialmente um dos magos azuis, que chegam à Terra-Média na Segunda Era e sobre quem sabemos bem pouco. Mas é possível que os showrunners da série optem por incluir um nome mais conhecido.

Em todo caso, resta aguardar para saber se veremos Gandalf no seriado.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

