Os Anéis de Poder: Quem é o homem que caiu dos céus como um meteoro

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder introduz nos dois primeiros episódios um homem que caiu dos céus como um meteoro, mas não revelou quem ele é exatamente. Há algumas fortes teorias, pautadas nos escritos de J.R.R. Tolkien, que podem oferecer respostas sobre quem ele é.

No final do primeiro episódio, Nori (Markella Kavenagh) vê um meteoro caindo por perto e vai investigar.

Ela rapidamente percebe que não é um objeto normal caindo do céu, na verdade é um homem muito alto, conhecido apenas pelos espectadores como o Estranho.

O segundo episódio mostra Nori e sua melhor amiga Poppy (Megan Richards) tentando movê-lo para um lugar seguro e tentar se comunicar com ele, sem sucesso.

Ele é como ninguém que eles já viram antes e fala uma língua diferente. Então, quem é esse personagem misterioso? Embora nada tenha sido confirmado ainda, já existem muitas teorias sobre ele que podem nos dar uma pista.

Sauron?

Uma das teorias mais populares é que ele pode ser Sauron . A série começa na Segunda Era depois que o mestre de Sauron, Morgoth, foi derrotado e ele se escondeu.

Na Segunda Era da Terra-Média, ele aparece como Annatar, assumindo uma bela forma a fim de enganar os elfos a criarem os Anéis de Poder.

O showrunner JD Payne indicou essa possibilidade para a Total Film, contando sobre o retorno de Sauron:

“Podemos dizer que quando ele aparecer, pode ser de uma maneira que as pessoas não estão esperando”.

Uma grande pista pode estar no pôster do personagem, onde ele é visto segurando uma maçã. O que pode ser uma analogia bíblica ao fruto proibido (que não era exatamente uma maça, mas essa é a analogia mais comum).

O Estranho pode ser um mago

Outra teoria popular sugere que o Estranho pode ser uma versão mais jovem de Gandalf, dado que o programa já introduziu versões mais jovens dos conhecidos personagens Galadriel e Elrond. Sua inclusão na história desviaria dos escritos de Tolkien, mas pode haver uma maneira de contornar isso.

Uma teoria do ScreenRant aponta que antes de Gandalf aparecer na Terra-Média na Terceira Era, ele era conhecido por outro nome: Olórin. Ele era um maiar que exercia o uso do fogo, assim como o Estranho faz quando aparece em um meteoro sem queimaduras.

Além do mais, pode haver uma conexão em sua capacidade de falar com os vaga-lumes no final do episódio 2. Como sabemos, Gandalf possuía a capacidade de se comunicar com as águias; e na trilogia de filmes de Peter Jackson, ele também é capaz de se comunicar com uma mariposa para ajudar a convocar as criaturas.

Claro, se Gandalf é uma possibilidade, então alguns dos outros magos notáveis ​​das obras de Tolkien também são, como Saruman ou Radagast. Mas nossa melhor aposta é que ele não será um nome reconhecível, mas alguém com conexões com esses personagens.

Em O Senhor dos Anéis, Tolkien menciona que havia outros Istari além de Saruman, Gandalf e Radagast que foram para a Terra-Média. Os Istari eram seres angelicais chamados Maiar, que tomaram a forma de homens na Terceira Era. Mas houve alguns que chegaram mais cedo: os magos azuis.

Tolkien sugere que eles chegaram durante a Segunda Era em uma tentativa de enfraquecer as forças de Sauron. Dado que Os Anéis de Poder se passa nesse período, pode ser que ele seja justamente um desses magos.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

