Os Anéis de Poder: Tudo que aconteceu nos 2 primeiros episódios

Os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, enfim, chegaram ao Amazon Prime Video e muita coisa aconteceu nos dois. Vamos recapitular os eventos dessa estreia da aguardada série.

A Sombra do Passado começa, como os filmes, com um prólogo narrado por Galadriel. Aqui está Morfydd Clark em vez de Cate Blanchett no papel, e ela ainda está em sua fase de guerreira endurecida pela batalha enquanto prepara o palco para nós.

A Terra-Média está tentando seguir em frente de uma guerra ruinosa com Morgoth, um ser divino de quem todo o mal se origina, assim como seu principal tenente: ninguém menos que o próprio Sauron. As forças do bem eventualmente saíram vitoriosas, mas não antes de sofrerem perdas devastadoras – incluindo o próprio irmão de Galadriel.

Ela então entra em ação, liderando um grupo de companheiros elfos enquanto eles procuram por qualquer vestígio remanescente de Sauron e seus orcs – e eventualmente encontrando seu sigilo em uma caverna nevada.

Galadriel considera esta evidência irrefutável de que seu inimigo persiste, enquanto seus subordinados cansados ​​- que são rápidos em apontar que sua excursão deveria ter terminado há muito tempo – insistem que a marcação pode ter décadas ou mesmo séculos.

E assim eles voltam para a cidade élfica de Lindon, onde Elrond (Robert Aramayo) e o Rei Gil-galad (Benjamin Walker) estão esperando para parabenizar o grupo. Eles sentem que a missão provou que não precisam mais se preocupar com velhos inimigos.

Por seu valor, Galadriel e sua equipe ganham o direito de navegar para as místicas Terras Imortais e viver o resto de seus dias como todos os elfos deveriam. Mas Galadriel não quer isso; é como se ela pudesse sentir em seus ossos que a ameaça perdura.

Assim, não é uma surpresa quando ela salta do barco momentos antes de cruzar o limiar para as Terras Imortais. Dessa forma, ela fica à deriva.

Ao longo desses dois primeiros episódios, os personagens são divididos em dois campos: aqueles que acreditam que o passado ficou para trás e aqueles que acreditam que Sauron não foi realmente derrotado.

Sem surpresa, se também um pouco triste, o último grupo parece estar correto. Isso inclui não apenas Galadriel, mas também Arondir (Cruz Córdova), cujo mandato de 79 anos em um importante posto avançado élfico o tornou compreensivelmente cauteloso com o que ainda pode estar por aí.

Gil-galad e Elrond estão convencidos de que seu inimigo se foi para sempre, mas Galadriel pensa o contrário – e está determinada a provar isso.

Enquanto isso, Arondir, um elfo silvestre sendo posicionado como o equivalente a Legolas do programa, destaca-se não apenas por sua certeza de que a paz atual não vai durar, mas também por seu caso de amor proibido com uma mulher humana chamada Bronwyn (Nazanin Boniadi).

Ele acha que está passando em sua humilde morada para vê-la uma última vez depois de ser dispensado de seu dever – uma visita que desagrada o filho dela – mas os dois acabam se aventurando em uma vila próxima depois que um fazendeiro pede que ela olhe para sua vaca. que está secretando algo como sangue em vez de leite.

Ao chegarem lá, eles veem que a aldeia foi saqueada – e com certeza parece que os orcs foram os responsáveis, especialmente quando um aparece em sua casa e quase mata o filho dela.

Apesar de todo esse presságio, Os Anéis de Poder não é só desgraça e melancolia. Parte do que torna O Senhor dos Anéis tão amado é a maneira como ele equilibra os riscos com uma espécie de leviandade pastoral.

Isso vem principalmente dos hobbits, representados na série (embora conhecidos como pés-peludos aqui) por Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh), cujo desejo por algo maior do que o que sua modesta vila oferece é atendido quando um cometa cruza o céu no final do primeiro episódio. Ela e sua amiga menos aventureira chegam primeiro e descobrem que o meteoro, na realidade, era uma pessoa que caiu dos céus.

Tudo que aconteceu no segundo episódio de Anéis de Poder

O segundo episódio, À Deriva, nos mostra Khazad-dûm, o reino dos anãos, em toda a sua antiga glória.

Elrond é designado por Gil-galad para ajudar Celebrimbor (Charles Edwards) em uma importante empreitada. O grande artesão dos elfos diz que quer construir uma torre capaz de conter a maior forja já vista.

Elrond, então, sugere que vão a Khazad-dûm, na esperança de convencer seu amigo, Príncipe Durin IV (Owain Arthur), a ajudá-los com o projeto secreto.

Embora a capital anã seja inspiradora, não é especialmente acolhedora. Depois de inicialmente ser recusada a entrada, Elrond é forçado a invocar um rito que lhe concederá uma audiência com Durin se ele puder derrotá-lo em uma competição de quebra de rochas; se ele perder, ele será banido para sempre.

Elrond realmente perde – quebrar rochas é o que os anões fazem de melhor, afinal – mas enquanto é escoltado para fora de Khazad-dûm por Durin, ele encanta com sucesso seu velho amigo, que ele não vê ou fala há décadas.

Isso, ao que parece, foi a fonte dessa falta de hospitalidade: Durin ficou magoado porque Elrond não compareceu ao seu casamento ou o parabenizou pelo nascimento de seus filhos.

Elrond, tão inteligente quanto charmoso, pede desculpas sinceras e pede a oportunidade de também se desculpar com a esposa de seu amigo – o que Durin concorda, desde que Elrond vá embora imediatamente.

A encantadora melhor metade de Durin, Disa (Sophia Nomvete), é uma anfitriã graciosa que insiste que seu convidado fique para o jantar, o que permite que Elrond finalmente peça a ajuda de Durin no projeto em que ele e Celebrimbor estão trabalhando.

Durin concorda relutantemente, e os dois levam a ideia para seu pai: o rei Durin III (Peter Mullan), cujo ceticismo parece lançar dúvidas sobre todo o assunto.

Enquanto isso, Nori tenta alimentar e cuidar do homem misterioso, que caiu dos céus. Mas a barreira de linguagem entre os dois torna isso muito difícil.

Já Galadriel, ainda à deriva, tenta sobreviver, enquanto encontra um grupo de sobreviventes que tiveram a embarcação destruída por um gigantesco monstro marinho.

Já no lado de Arondir, ele descobre embaixo da vila saqueada túneis, provavelmente cavados por orcs. Enquanto isso, sua amada vai alertar sua própria vila sobre o perigo iminente e ela consegue convencer todos a irem para a torre élfica abandonada (onde Arondir estava estacionado), após cortar a cabeça do orc que atacava o filho dela.

Agora resta aguardar os próximos episódios para saber para onde tudo isso vai levar.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

