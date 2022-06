Baseada em crime real, nova série deixa assinantes da Netflix chocados

Se você gosta de produções sobre crimes reais, tem tudo para curtir a minissérie Rezar e Obedecer. Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série é um lançamento promissor, marcado por uma história chocante e assustadoramente verídica. Nas redes sociais, o projeto já dá o que falar.

Com apenas 4 episódios, Rezar e Obedecer é perfeita para uma maratona de fim de semana. A série é uma produção de Rachel Dretzin, indicada ao Emmy por documentários como Black America Since MLK: And Still I Rise e Makers: Women Who Make America.

Continua depois da publicidade

Rezar e Obedecer – também encontrada na Netflix sob o título original Keep Sweet: Pray and Obey – aborda as contradições e os escândalos de uma das organizações mais conservadoras do cristianismo.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história assustadora e a estreia de Rezar e Obedecer na Netflix.

Conheça a história real de Rezar e Obedecer na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o enorme potencial das séries sobre crimes reais. A plataforma entrou de cabeça no gênero true crime com produções como Mindhunter e Making a Murderer.

Quanto mais escandalosos, bizarros ou violentos são os crimes, mais o público se interessa por eles.

Mais recentemente, a plataforma também confirmou a popularidade de séries e filmes sobre crimes “menos convencionais” – como os mostrados em Inventando Anna e O Golpista do Tinder.

Com Rezar e Obedecer, a Netflix faz revelações chocantes sobre líderes de uma religião que é bastante popular nos Estados Unidos.

“Esta série documental mostra a ascensão de Warren Jeffs na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o chocante caso criminoso contra ele”, afirma a sinopse oficial de Rezar e Obedecer.

A minissérie da Netflix foca na história de Warren Jeffs, o líder da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (FLDS), uma ramificação do Mormonismo.

Na produção de true crime, a cineasta Rachel Dretzin investiga casos de pedofilia, abuso sexual e práticas poligâmicas na seita de Warren Jeffs.

“Quando eu tinha 14 anos, eles me forçaram a casar com um primo. Eu pedi, implorei para não fazer isso. E o Warren disse: ‘você acredita saber mais que o Profeta? Está me questionando ou está questionando a Deus?’”, conta Elisa Wall, uma das vítimas entrevistadas no documentário.

Rezar e Obedecer também conta com filmagens inéditas das comunidades da FLDS nos Estados Unidos.

A diretora faz um ótimo trabalho ao expor a seita de Jeffs, particularmente sobre a perspectiva de mulheres que escaparam da religião e sobreviveram para contar suas histórias.

Rezar e Obedecer tem tudo para repetir – e até mesmo superar – o sucesso de Pai Nosso?, outro hit de true crime da Netflix.

A minissérie Rezar e Obedecer já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.