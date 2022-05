Baseada em suspense clássico, série intrigante estreia no Prime Video

Se você é fã de filmes de suspense, provavelmente já assistiu ao aclamado O Silêncio dos Inocentes. Para quem já conferiu a história da agente Clarice Starling e do psicopata Hannibal Lecter, a série Clarice é uma ótima sugestão para assistir em seguida. Recém-chegada ao catálogo brasileiro do Prime Video, a produção tem tudo para conquistar o público nacional.

Lançada originalmente em 2021, a série criminal Clarice é uma produção de Alex Kurtzman (Star Trek) e Jenny Lumet (O Casamento de Rachel). Com 13 episódios, Clarice foi exibida pela emissora americana CBS.

Continua depois da publicidade

Assim como o filme de Jodie Foster e Anthony Hopkins, Clarice é baseada no livro “O Silêncio dos Inocentes”, escrito por Thomas Harris. A trama da série é ambientada entre os acontecimentos do longa de 1991 e os eventos de Hannibal, lançado em 2001.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama misteriosa e o elenco de Clarice no Prime Video; confira.

Conheça a chocante história de Clarice no Prime Video

Disponível no catálogo brasileiro da Amazon, Clarice oferece aos fãs de O Silêncio dos Inocentes um olhar íntimo e pessoal sobre a trajetória da agente Clarice Starling.

A trama de Clarice começa em 1993, um ano após os eventos de O Silêncio dos Inocentes. Após lidar com o sinistro Hannibal Lecter, a protagonista volta ao trabalho em uma misteriosa investigação.

Brilhante e vulnerável, Clarice atrai a atenção dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos, entre maníacos calculistas e assassinos brutais.

Em seu trabalho, Clarice encontra uma importante voz em um mundo dominado por homens – ao mesmo tempo em que confronta fantasmas do passado e segredos familiares.

Durante a 1ª temporada de Clarice, a agente do FBI investiga casos assustadores de assassinato, tráfico sexual e outros terríveis crimes.

Conheça o elenco de Clarice no Prime Video

O elenco de Clarice no Amazon Prime Video é liderado por Rebecca Breeds no papel da protagonista titular.

Nascida na Austrália, Rebecca Breeds é famosa por interpretar Aurora de Martel nas séries The Originals e Legacies.

Michael Cudlitz – o Abraham Ford de The Walking Dead – vive Paul Krendler, o Vice-Procurador-Geral Adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O personagem também aparece no filme Hannibal. No longa, Krendler é interpretado por Ray Liotta. O ator faleceu recentemente.

Lucca de Oliveira (I Love You Daddy) é Tomas Esquivel, um ex-atirador militar que auxilia a agente Clarice em sua investigação.

Nick Sandow, famoso por interpretar Joe Caputo na dramédia Orange is the New Black, vive Murray Clarke.

Kal Penn (Harold & Kumar) completa o elenco principal de Clarice como Emin Grigoryan, outro agente do FBI.

O elenco de Clarice conta também com Devyn A. Tyler (Snowfall), Marnee Carpenter (Criminal Minds), Shawn Doyle (24 Horas), Jayne Atkinson (House of Cards), K.C. Collins (Single Ladies), Tim Guinee (Homem de Ferro), Peter McRobbie (The Alienist) e Douglas Smith (Big Little Lies).

A 1ª temporada de Clarice já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.