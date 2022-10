Batman em Smallville: Ator revela ideia descartada para aparição de Bruce Wayne

A série Smallville: As Aventuras do Superboy contou com a participação de alguns dos mais famosos heróis da DC – como o Arqueiro Verde, o Caçador Marciano e o Aquaman. Muitos fãs não sabem, mas o Batman quase apareceu na série! Em uma entrevista, Tom Welling abriu o jogo sobre uma ideia descartada para a introdução de Bruce Wayne.

Exibida originalmente entre 2001 e 2011, e protagonizada por uma versão mais jovem de Clark Kent, a série abriu o caminho para a produção de vários outros projetos televisivos da DC.

No Brasil, Smallville foi exibida pelo SBT. Liderado por Tom Welling (Lucifer), o elenco da série conta com astros como Kristin Kreuk (Street Fighter), Michael Rosenbaum (Guardiões da Galáxia Vol. 2), Justin Hartley (This Is Us), Ian Somerhalder (The Vampire Diaries), Allison Mack (NXIVM) e muitos outros.

Revelamos abaixo como o Batman (quase) participou de Smallville, nas palavras do próprio Tom Welling.

Por que a participação do Batman em Smallville foi descartada?

Durante a Comic-Con de Nova York, Tom Welling e vários outros atores de Smallville participaram de painéis e entrevistas sobre a série.

Na “reunião de família”, Tom Welling abriu o jogo sobre uma ideia descartada para a introdução de Batman em Smallville.

“O Clark entra no Talon (café da cidade onde a série é ambientada) e vê o Lex sentado com alguém, que se levanta e sai. E aí, o Clark olha para a Lana e pergunta: ‘Quem é?’ Lex parece muito chateado… e a outra pessoa é o Bruce Wayne”, sugeriu o ator.

Dessa forma, Smallville poderia introduzir a figura de Bruce Wayne sem fazer referência ao icônico traje do Batman.

Infelizmente para os fãs da série, a ideia de Tom Welling não foi aproveitada pelos roteiristas. O motivo é muito simples.

Na época da exibição de Smallville, a série precisou lidar com várias restrições da Warner Bros – muito mais do que as produções do Arrowverso, por exemplo.

Por questões relacionadas aos direitos autorais da DC, a série não podia fazer referência a vários personagens.

Na trama de Bart Allen, por exemplo, Smallville não podia usar o termo “Flash”. Por isso, o personagem recebeu o codinome de Impulso.

Essas restrições diminuíram com o tempo, mas hoje em dia, continuam presentes. A série Arrow, por exemplo, introduziu vários integrantes do Esquadrão Suicida em sua 2ª temporada.

Porém, quando a DC confirmou a produção do filme de David Ayer, a produção da CW foi obrigada a cancelar essa narrativa.

Atualmente, você pode assistir os episódios de Smallville: As Aventuras do Superboy no catálogo brasileiro do HBO Max.

