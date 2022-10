Bem-vindos à Vizinhança: Série da Netflix causa problemas em espectadores

A série Bem-vindos à Vizinhança, de Ryan Murphy, criador de Dahmer: Um Canibal Americano e American Horror Story, tem causando alguns problemas para os espectadores.

A produção da Netflix é mais uma em parceria com Murphy, e vem fazendo sucesso no streaming, chegando a ultrapassar Dahmer.

“Cartas sinistras. Vizinhos estranhos. Ameaças obscuras. Uma família se muda para a casa dos sonhos, mas logo descobre que herdou um pesadelo”, afirma a sinopse oficial da série.

Liderado por Naomi Watts (Cidade dos Sonhos) e Bobby Cannavale (Blonde), o elenco de Bem-vindos à Vizinhança conta também com Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Mia Farrow (O Bebê de Rosemary).

Série causa insônia em usuários

Segundo uma pesquisa pelo site Happy Beds, juntamente da psicóloga do sono Dra. Katherine Hall, a série teve um efeito grande nos espectadores (via CBR).

Muitos relataram dificuldades para dormir, e também que tiveram ansiedade noturna, aumentando as buscas na internet por curas de insônia.

O impacto foi tão grande que as buscas aumentaram 567% desde o lançamento do seriado da Netflix, quem vem dando o que falar.

Segundo a psicóloga, pesadelos são predominantemente causados pelos estresse, e que filmes de terror auxiliam muito nessa questão.

“Pesadelos são predominantemente causados ​​por estresse e filmes de terror são projetados especificamente para aumentar as emoções”, disse Hall. “Eles usam truques psicológicos para criar ilusões de suspense e perigo que causam estresse e ansiedade. Então trazemos esse estresse para a cama conosco, tornando nossos cérebros incapazes de relaxar e desligar.”

A psicóloga ainda alerta sobre as pessoas que lidam com ansiedade e trauma, e que esses medos que possuem podem ser ainda mais intensos.

“Aqueles que lidam com ansiedade e trauma podem sentir que esses medos são intensificados, mas isso é apenas a resposta de fuga ou luta do corpo sendo desencadeada”, disse ela. “Tente se apoiar nesses sentimentos, pois os hormônios do bem-estar, como dopamina e serotonina, também são liberados como uma resposta que pode melhorar seu humor depois que os nervos se acalmarem.”

De acordo com Hall, as melhores maneiras de lidar com a ansiedade noturna causada por filmes de terror, incluem assistir a algo leve para tirar da mente o terror. Além disso, conversar durante o filme com amigos pode ajudar, evitar estimulantes como cafeína ou açúcar e criar uma hora para dormir.

O thriller de crimes reais recentemente ultrapassou a outra série de crimes reais de Murphy, Dahmer, como o programa mais assistido da Netflix no serviço de streaming.

Bem-vindos à Vizinhança está disponível na Netflix.

