Bem-Vindos à Vizinhança: Terror do criador de Dahmer chega à Netflix

O mês de outubro está cheio de lançamentos de terror na Netflix. Um desses é Bem-Vindos à Vizinhança, que chega à plataforma de streaming no dia 13.

Ryan Murphy é um dos criadores do seriado. Recentemente, ele lançou também Dahmer: Um Canibal Americano no serviço de streaming e também é conhecido por Glee, American Horror Story e American Crime Story.

Agora vamos ver do que se trata Bem-Vindos à Vizinhança.

“Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) acabaram de comprar a casa dos sonhos em um lugar tranquilo, mas após investir todas as economias no imóvel, eles percebem que o bairro não tem nada de acolhedor. Entre os vizinhos estão uma idosa excêntrica chamada Pearl (Mia Farrow) e seu irmão Jasper (Terry Kinney), que invadem a casa dos Brannock e se escondem lá dentro; e os fofoqueiros Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), que desconhecem o conceito de limites”, começa a sinopse oficial.

“Além disso, a corretora de imóveis Karen (Jennifer Coolidge), antiga colega de Nora, não deixa o casal à vontade. A recepção fria logo se transforma em um verdadeiro inferno quando cartas ameaçadoras de um remetente misterioso começam a chegar, aterrorizando os Brannocks e revelando o lado sinistro da vizinhança. Baseada em uma história real”, conclui a sinopse.

Inspirado em história real

Bem-vindos à Vizinhança é baseado em um artigo de 2018 no The Cut de Reeves Wiedeman. O artigo conta a arrepiante história real de Derek e Maria Broaddus e a casa dos sonhos de sua jovem família que rapidamente se transformou em um pesadelo.

Em 2014, a família Broaddus comprou uma bela casa suburbana na 657 Boulevard, em Westfield, Nova Jersey. Antes que eles pudessem se mudar, eles começaram a receber notas estranhas e ameaçadoras. Notas que se referiam aos filhos de Broaddus como “sangue jovem” e que observam que, se as crianças brincarem no porão, ninguém poderá ouvi-las gritar. As notas estavam assinadas como “o Vigilante” e o escritor dizia ser o último de uma longa fila de pessoas que haviam vigiado a casa e seus ocupantes.

Não demorou muito para que a polícia local e todo o bairro estivessem envolvidos. A família Broaddus vivia com medo, imaginando quem estava observando eles e seus filhos e vendo todos os seus novos vizinhos com suspeita.

Embora a polícia pensasse que era provável que um vizinho estivesse por trás das cartas, havia pouco que eles pudessem fazer sem provas concretas. As cartas tornaram-se cada vez mais estranhas com o escritor acusando a família Broaddus de lançar um feitiço sobre a casa e implorando para que deixassem seus filhos passarem a noite na casa.

Elenco e equipe de Bem-Vindos à Vizinhança

Considerando a premissa aterrorizante, não é de admirar que Ryan Murphy tenha sido atraído por essa história.

Ryan Murphy está servindo como co-criador e um dos produtores executivos de Bem-vindos à Vizinhança. O outro criador, Ian Brennan, trabalhou com Murphy em vários outros projetos, incluindo Glee , Ratched e Dahmer: Um Canibal Americano.

Do lado da atuação, este projeto também atraiu grandes nomes.

O papel de Maria Broaddus está sendo interpretado por Naomi Watts, que está longe de ser uma estranha ao gênero de terror, tendo protagonizado O Chamado e Violência Gratuita.

Interpretando Derek Broaddus está Bobby Cannavale. A longa lista de papéis de Cannavale inclui Joe DiMaggio na recente cinebiografia de Marilyn Monroe, Blonde, Irving em Mr. Robot e Tony em Nine Perfect Strangers.

A recente vencedora do Emmy Jennifer Coolidge também faz parte do elenco, interpretando a corretora Karen Calhoun.

Bem-Vindos à Vizinhança lança em 13 de outubro na Netflix.

