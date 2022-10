Nova série sobre Dahmer estreia na Netflix; saiba tudo

Depois do enorme sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano, a Netflix decidiu lançar outra série sobre o assassino em série. Em Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee, a plataforma traz entrevistas exclusivas com o maníaco, relatos de vítimas e depoimentos de envolvidos na investigação.

A série Dahmer: Um Canibal Americano, vale lembrar, é uma produção de Ryan Murphy. A série traz Evan Peters, de American Horror Story e WandaVision, como o protagonista titular.

Embora faça muito sucesso na Netflix, Um Canibal Americano também é alvo de polêmica. A plataforma foi muito criticada por não consultar os familiares das vítimas antes de lançar a série.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee na Netflix; confira.

Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee aborda os crimes de Dahmer

A série Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee é uma produção documental. O lançamento se diferencia de Um Canibal Americano por não dramatizar a história de Jeffrey Dahmer.

Como o próprio título já indica, a série utiliza entrevistas de Dahmer para abordar os crimes do maníaco e traçar um panorama completo sobre sua trajetória – desde a infância até a morte na cadeia.

“O serial killer Jeffrey Dahmer confessa seus crimes hediondos em entrevistas que revelam sua mente doentia”, afirma a sinopse oficial de O Canibal de Milwaukee.

Dahmer, vale lembrar, foi preso em 22 de julho de 1991. Eventualmente, o maníaco foi condenado a 15 penas perpétuas pelo estupro, mutilação, assassinato e desmembramento de 14 vítimas.

Em sua estadia na Penitenciária de Columbia, o serial killer concedeu várias entrevistas à emissora americana MSNBC.

Por meio dessas entrevistas, o documentarista Joe Berlinger pinta um retrato terrível dos crimes de Dahmer.

O cineasta é conhecido por produzir alguns dos documentários true crime mais populares da Netflix, como Jeffrey Epstein: Poder e Perversão, Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil e O Falsificador Mórmon.

A nova série de Dahmer faz parte da antologia Conversando com um Serial Killer, que também é produzida por Berlinger.

Os outros dois projetos da franquia também estão disponíveis na Netflix. São eles: Ted Bundy (sobre um dos assassinos mais infames dos Estados Unidos) e O Palhaço Assassino (sobre o serial killer John Wayne Gacy).

A nova produção tem tudo para fazer sucesso. Afinal de contas, a série Dahmer: Um Canibal Americano reavivou o interesse do público pelos crimes do maníaco. Recentemente, a produção entrou para a lista de Séries Mais Assistidas da história da Netflix.

Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee, com 3 episódios, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

