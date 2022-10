Desafio de Dahmer no TikTok choca e provoca polêmica

O sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix vem acompanhado de inúmeras polêmicas. No TikTok, a produção também causa controvérsia. Recentemente, muitos usuários da rede social passaram a publicar vídeos do “desafio das polaroides” – uma “brincadeira” cruel e altamente problemática.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Continua depois da publicidade

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Explicamos abaixo tudo que os espectadores de Dahmer: Um Canibal Americano precisam saber sobre o desafio das polaroides no TikTok – tome cuidado!

Desafio de Dahmer no TikTok provoca enxurrada de críticas

Quem já conferiu os 10 episódios de Dahmer: Um Canibal Americano sabe que Jeffrey Dahmer costumava tirar fotos de suas vítimas com uma câmera do estilo polaroide.

As imagens não aparecem na série da Netflix, mas existem na vida real. As fotos mostram corpos desmembrados e garotos esquartejados em um cenário de carnificina total.

Com a enorme audiência de Dahmer, usuários do TikTok criaram um “desafio” de virar o estômago.

No “desafio das polaroides de Dahmer”, tiktokers buscam as fotos na internet e gravam vídeos com as reações.

Só nas últimas semanas, postagens com os termos “Jeffrey Dahmer victim polaroids” (polaroides das vítimas de Jeffrey Dahmer) acumularam mais de 531 milhões de visualizações na rede social.

A tendência mostra que a curiosidade mórbida do público não tem limites. Em outras redes sociais, o “desafio” recebeu uma verdadeira enxurrada de críticas.

“Os usuários do TikTok estão revoltados por não conseguirem encontrar as polaroides do Jeffrey Dahmer? O que há de errado com vocês? Vocês me enojam, de verdade”, comentou uma assinante da Netflix no Twitter.

É importante lembrar que as polaroides de Jeffrey Dahmer mostram a dor, o sofrimento e a destruição de pessoas reais – não de simples personagens.

Buscar esse tipo de imagem não é nada saudável, isso sem falar no desrespeito à memória das vítimas e de seus familiares.

“Não consigo acreditar que tem gente usando as polaroides do Jeffrey Dahmer para viralizar no TikTok. Vocês são nojentos. O que vocês estão fazendo é um absurdo”, comentou outra internauta.

Essa está longe de ser a primeira polêmica de Dahmer: Um Canibal Americano. A produção da Netflix também é muito criticada por não ter consultado os familiares das vítimas antes do lançamento.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.