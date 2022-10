Dahmer entra para a lista de séries mais assistidas da história da Netflix

Na última terça-feira (4), Dahmer: Um Canibal Americano entrou para uma seleta lista de produções da Netflix. Doze dias após seu lançamento original, a assustadora série de Ryan Murphy já figura no ranking das 10 Séries de Língua Inglesa Mais Assistidas da plataforma.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre o enorme sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano.

Dahmer: Um Canibal Americano é a 9º série de língua inglesa mais assistida da Netflix

Você, provavelmente, já percebeu que Dahmer: Um Canibal Americano figura há semanas no Número 1 do Top 10 da Netflix.

Duas semanas depois da estreia, a produção de Ryan Murphy quebrou um novo recorde, estabelecendo-se como a 9º série de língua inglesa mais assistida da história da Netflix.

Para medir a audiência de suas produções originais, a Netflix avalia as horas consumidas nos primeiros 28 dias após a estreia.

É por isso que, para garantir a renovação de alguma produção, uma boa dica é maratonar os episódios. Os fãs de Sandman já aprenderam essa dura lição.

Dahmer: Um Canibal Americano estreou na Netflix em 21 de setembro. Em um período de 12 dias, a série foi assistida por mais de 496,05 milhões de horas – e ainda conta com mais 16 dias para subir no ranking.

Segundo os números da Netflix, cerca de 56 milhões de contas assistiram a todos os 10 episódios (em um total aproximado de 8.8 horas).

Em sua segunda semana como Número 1 da plataforma, Dahmer foi assistida por mais de 299 milhões de horas. Com isso, a série se tornou a 2ª produção de língua inglesa com a maior audiência semanal na Netflix. Nesse quesito, ela perde apenas para a 4ª temporada de Stranger Things.

Com o sucesso da produção, o ranking das Séries de Língua Inglesa Mais Assistidas da Netflix fica assim:

9º Lugar – Dahmer: Um Canibal Americano (496,05 milhões de horas)

8º lugar – 2ª temporada de 13 Reasons Why (496,12 milhões de horas);

7º lugar – Inventando Anna (511,92 milhões de horas);

6º lugar – 1ª temporada de The Witcher (541,92 milhões de horas);

5º lugar – 5ª temporada de Lucifer (569,48 milhões de horas);

4º lugar – 3ª temporada de Stranger Things (582,10 milhões de horas);

3º lugar – 1ª temporada de Bridgerton (625,49 milhões de horas);

2º lugar – 2ª temporada de Bridgerton (656,16 milhões de horas);

1º lugar – 4ª temporada de Stranger Things (1,3 bilhão de horas).

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.