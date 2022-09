Dahmer: Um Canibal Americano alcança marca impressionante na Netflix

Dahmer: Um Canibal Americano estreou há uma semana na Netflix e tem atingido marcas impressionantes dentro da plataforma.

Mesmo com sua temática polêmica, a minissérie conseguiu ficar em primeiro lugar no ranking do serviço de streaming durante toda a semana de lançamento, destronando Cobra Kai da posição.

A série estrelada por Evan Peters sobre o serial killer Jeffrey Dahmer é contada pela perspectiva das vítimas do assassino, como uma forma de honrar suas histórias dolorosas, a série também mostra como o trabalho falho da polícia permitiu que o criminoso continuasse seus crimes por anos.

Dahmer: Um Canibal Americano atingiu a marca de 196.9 milhões de horas assistidas, o que colocou a série no alto escalão das produções originais da Netflix, superando as 195.97 milhões de horas assistidas de Inventando Anna, e as 179 milhões da terceira temporada de Você.

As únicas séries que tiveram desempenho melhor na plataforma foram Round 6, All of Us Are Dead, a 2ª temporada de Bridgerton e Stranger Things 4.

Mais sobre a minissérie Dahmer: Um Canibal Americano

A minissérie de 10 episódios sobre o famoso serial killer Jeffrey Dahmer, foi criada e produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan. A dupla escreveu os quatro primeiros episódios com Janet Mock, David McMillan, Reilly Smith e Todd Kubrak também creditados como roteiristas.

Murphy e Brennan já trabalharam juntos em The Politician, Glee, Scream Queens e Holywood. Outra parceria que está se repetindo é a de Ryan e Evan Peters que colaboraram em American Horror Story e Pose.

Segue a sinopse oficial da Netflix: “Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”

Dahmer: Um Canibal Americano já está disponível na Netflix.

