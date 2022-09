Dahmer: Família de vítima do serial killer está revoltada com a Netflix

Dahmer: Um Canibal Americano não demorou a se tornar um verdadeiro fenômeno de audiência na Netflix. Baseada nos crimes de um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos, a série impressionou espectadores do mundo todo. Porém, a família de uma das vítimas do assassino afirmou estar “revoltada” com a produção de Ryan Murphy.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Explicamos abaixo por que a família de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer tem protestado contra a série da Netflix; confira.

Dahmer “retraumatizou” familiares de vítima do serial killer

Embora faça muito sucesso na Netflix – no Número 1 entre as séries mais assistidas da plataforma – Dahmer: Um Canibal Americano tem provocado polêmica nas redes sociais.

Após o lançamento da série, que chegou à Netflix em 21 de setembro de 2022, uma cena emocionante viralizou nas redes sociais.

Na sequência em questão, Rita Isbell, a irmã mais velha de Errol Lindsey – um jovem de 19 anos que foi assassinado por Dahmer – faz um desabafo de partir o coração.

Em uma postagem no Twitter, um usuário da rede social comparou as filmagens reais do julgamento de Jeffrey Dahmer com a cena de Um Canibal Americano.

A postagem original acumulou centenas de milhares de curtidas, e não demorou para chegar aos integrantes reais da família Isbell.

“Não estou dizendo a ninguém o que assistir. Sei que as produções true crime fazem muito sucesso atualmente. Mas se vocês estão realmente curiosos sobre as vítimas, minha família (a Isbell) está revoltada com essa série”, comentou um usuário do Twitter identificado apenas como Ericthulu.

Na postagem, Eric também criticou as motivações dos produtores da série – e de outros projetos sobre Jeffrey Dahmer.

“Por que vocês estão nos retraumatizando repetidamente? De quantos filmes, séries e documentários vocês precisam?”, questionou o parente de Errol Lindsey.

No Instagram, Eric compartilhou outra postagem condenando a nova produção true crime da Netflix.

“Não, eu não assistirei a Dahmer: Um Canibal Americano. Minha família não está feliz. Que meu primo Errol Lindsay, e todas as outras vítimas, descansem em paz”, concluiu Eric.

Em uma entrevista recente, Evan Peters, o protagonista de Dahmer, afirmou que o objetivo da série não é “glamourizar” os terríveis crimes de Jeffrey Dahmer.

“Tínhamos apenas uma regra: nunca contar a história sob o ponto de vista de Dahmer. Como audiência, você não pode simpatizar com ele. Você está apenas assistindo sua história, de fora”, explicou o ator.

A Netflix não se manifestou sobre as críticas da família de Errol Lindsay. Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.