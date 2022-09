Dahmer da Netflix resolve grande problema de séries de crimes reais

A série Dahmer, da Netflix, já está disponível no catálogo do streaming, e explora o assassino e canibal Jeffrey Dahmer. E, com seu lançamento, o seriado já resolve um grande problemas de outros programas de crimes reais.

“A história do Monstro de Milwaukee contada a partir da perspectiva das vítimas e da incompetência da polícia que permitiu que o nativo de Wisconsin continuasse uma matança de vários anos”, diz a sinopse

Continua depois da publicidade

Produzida por Ryan Murphy, o criador de American Horror Stories, a série foi criada por Ian Brennan, e traz um grande ator conhecido dos fãs da Marvel.

Evan Peters, que viveu o Mercúrio nos filmes dos X-Men, interpreta o serial killer. O elenco ainda conta com Richard Jenkins, Penelope Ann Miller, Molly Ringwald, entre outros nomes.

Série muda a perspectiva para sempre

Séries e documentários de crimes reais que focam em assassinos em séries, muitas vezes são criticados por deixar apenas a atenção no assassino.

No entanto, Dahmer: Um Canibal Americano muda o panorama total, e revitaliza esse tipo de produção, evitando o principal problema de focar apenas no criminoso.

A série traz uma perspectiva das vítimas, o que permite aos espectadores uma visão mais ampla da vida das pessoas antes de suas mortes nas mãos de Dahmer.

A história de fundo do serial killer também é contada, mas o principal foco é mostrar a sensibilidade de pessoas afetadas pelos terríveis crimes de Dahmer.

Muitas vezes, as vítimas são uma parte esquecida de qualquer produção, com a perspectiva do assassino sendo o principal foco. A ideia é comum, e justamente para perturbar os espectadores.

Em sua maioria, todos conhecem o principal antagonista, que seria o assassino, mas desconhecem quais pessoas ele o matou. Algumas vezes as pessoas são nomeadas, mas sua história fica de fora.

Por sua vez, a série da Netflix quebra este paradigma e conta uma história do ponto de vista de suas vítimas, ou pessoas afetadas por ele. Ao mesmo tempo, oferece aos espectadores um lado totalmente novo que podem não estar familiarizados.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.