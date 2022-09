Dahmer: Um Canibal Americano: A história real por trás da série da Netflix

A Netflix lançou a minissérie Dahmer: Um Canibal Americano, que traz Evan Peters como o psicopata Jeffrey Dahmer. Veremos agora a história real por trás dessa figura assustadora.

Na última década, histórias reais de assassinos em série geraram interesse mais uma vez na Netflix. Entre dramas históricos como Mindhunter, documentários como Making a Murderer e cinebiografias como Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal, a Netflix lançou muitos projetos que se baseiam nas manchetes mais chocantes da história.

A mais recente série a capitalizar essa tendência é Dahmer: Um Canibal Americano, uma minissérie em 10 partes.

A série foi criada por Ryan Murphy, nome conhecido por fãs de American Horror Story, American Crime Story, dentre outros filmes e séries.

Agora vamos falar sobre a história de Jeffrey Dahmer, conhecido como o canibal de Milwaukee.

História real de Jeffrey Dahmer

Dahmer foi condenado pelo assassinato de pelo menos dezessete jovens entre 1978 e 1991.

O caso Dahmer foi notável pelo completo descaso das autoridades com as provas; vários policiais foram demitidos depois que veio à tona que Dahmer havia sido autorizado a manter um adolescente em cativeiro em sua casa depois que ele alegou que eles estavam em um relacionamento.

Dahmer foi condenado a quinze penas de prisão perpétua em 1992. Apesar do fato de que Dahmer foi diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, os tribunais de Milwaukee decidiram que ele era legalmente são.

Os pais de Dahmer alegaram que ele teve uma infância relativamente normal, mas começou a mostrar sinais precoces de sofrimento mental depois de ficar fascinado com animais mortos.

Eles se divorciaram formalmente em julho de 1978, logo após Dahmer se formar no ensino médio. Dahmer começou a ser mais isolado no final da adolescência e era visto como um pária social em sua comunidade.

Pelo menos dezessete vítimas foram identificadas. Dahmer seduziu jovens e realizou atos de necrofilia e canibalismo nas vítimas que ele atraiu para sua morte.

Dahmer costumava manter partes do corpo cortadas como “troféus”. Quando a notícia do caso foi divulgada, Dahmer tornou-se tema de inúmeros documentários e livros de não-ficção. Dahmer foi espancado até a morte em 1994 por Christopher Scarver, um companheiro de prisão no Columbia Correctional Facility.

Dahmer: Um Canibal Americano estreia no dia 21 de setembro na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.