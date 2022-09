Dahmer: Netflix remove tag LGBTQ+ após controvérsia

A Netflix removeu a tag LGBTQ+ após controvérsia com a série Dahmer: Um Canibal Americano.

Criada por Ryan Murphy, o seriado acompanha os crimes horríveis de Jeffrey Dahmer, sua abordagem, e tudo o que ele fazia após isso.

Após a polêmica que revoltou grande parte da comunidade LGBTQIA+, o streaming resolveu retirar a tag da série (via ScreenRant).

A repercussão foi muito negativa em torno da medida da Netflix em colocar a tag, mas após tantas críticas e pedidos, retirou há pouco tempo.

No entanto, as críticas não ficam só por parte da comunidade, mas também de uma das famílias das vítimas do assassino.

Mais sobre a minissérie Dahmer: Um Canibal Americano

A minissérie de 10 episódios sobre o famoso serial killer Jeffrey Dahmer, foi criada e produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan. A dupla escreveu os quatro primeiros episódios com Janet Mock, David McMillan, Reilly Smith e Todd Kubrak também creditados como roteiristas.

Murphy e Brennan já trabalharam juntos em The Politician, Glee, Scream Queens e Holywood. Outra parceria que está se repetindo é a de Ryan e Evan Peters que colaboraram em American Horror Story e Pose.

Segue a sinopse oficial da Netflix: “Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

