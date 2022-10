Dahmer: Urna funerária do serial killer é vendida por mais de R$ 1 milhão

Um dos maiores sucessos da Netflix, Dahmer: Um Canibal Americano continua no Número 1 do Top 10 da plataforma. A série reavivou o interesse do público sobre os crimes de Jeffrey Dahmer, e também aumentou o número de “admiradores” do maníaco. Recentemente, um “fã” de Dahmer decidiu vender a urna funerária que guardou as cinzas do serial killer por mais de R$ 1 milhão.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Continua depois da publicidade

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre o leilão dos itens de Dahmer após o lançamento da série; confira.

“Fã” de Jeffrey Dahmer vende urna funerária por R$ 1 milhão

Um grande problema das séries e filmes true crime é o fato de algumas destas produções transformarem serial killers é “símbolos sexuais”.

É exatamente isso que tem acontecido com Dahmer na Netflix. Desde o lançamento de Um Canibal Americano, diversos perfis de admiração ao serial killer foram criados em redes sociais como Twitter e TikTok.

A “glamourização” dos serial killers também faz os “fãs” tomarem atitudes bastante problemáticas, como fazer tattoos em homenagem ao maníaco e comprar itens que foram de Dahmer em vida.

Recentemente, Taylor James – um dos maiores “fãs” de Jeffrey Dahmer – anunciou a venda da urna funerária onde foram armazenadas as cinzas do serial killer.

O preço é impressionante: para comprar a urna, os fãs de Dahmer precisam desembolsar 250 mil dólares (R$ 1 milhão).

James é o dono da Cult Collectibles, uma empresa especializada na venda e leilão de itens “estranhos” e “macabros”.

Além da urna de Dahmer, James também vende os óculos que o serial killer usou durante sua prisão em Columbia.

Outros itens da loja incluem várias “lembrancinhas” de Dahmer – como as cartas que o serial killer recebeu na prisão, fotos da infância, projetos escolares e até mesmo a Bíblia do assassino.

Embora sejam vendidos por Taylor James, alguns dos itens de Dahmer não aparecem no site da Cult Collectibles. Quem deseja comprá-los deve entrar em contato direto com o dono da loja.

Com Evan Peters, Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.