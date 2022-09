Obcecada por serial killers, mulher tem tatuagem de Dahmer e não se arrepende

Um dos serial killers mais infames da história, Jeffrey Dahmer é conhecido por seus atos de extrema brutalidade. Na Netflix, a trajetória do assassino – e de suas vítimas – é contada na série Dahmer: Um Canibal Americano. Mesmo sendo uma figura odiosa, Dahmer ganhou muitos “fãs” nos últimos anos. Uma de suas admiradoras chegou a fazer uma tatuagem do maníaco, e em uma entrevista recente, afirmou não se arrepender da “homenagem”.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo por que uma “fã” de Jeffrey Dahmer fez uma tatuagem do serial killer. Veja também por que ela disse não se arrepender da tattoo.

Com tatuagem de Dahmer, jovem é fã de serial killers

Os crimes de Jeffrey Dahmer voltaram à tona após o lançamento da série Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Embora tenha se tornado um enorme sucesso na plataforma, a série também se envolve em várias polêmicas – e levanta uma discussão importante sobre o papel das produções true crime e a maneira como elas influenciam a perspectiva do público.

Ao consumir filmes, séries, documentários e podcasts sobre assassinos em série, muitas pessoas desenvolvem uma verdadeira obsessão pelos serial killers. A jovem Britnee Chamberlain é um ótimo exemplo.

Atualmente com 28 anos, a australiana é fascinada por serial killers. Em 2021, ela gastou cerca de R$ 10 mil para tatuar o rosto de Jeffrey Dahmer na perna (veja abaixo a foto).

Em uma entrevista a um tabloide britânico, Chamberlain afirmou que a tatuagem não é exatamente uma “homenagem” a Dahmer.

“Eu não apoio os crimes que são cometidos por assassinos em série, de forma alguma. Só fico intrigada pelos motivos que os levam a cometer esses atos. Existem muitos fatores socioambientais, biológicos e psicológicos que incentivam ou resultam nesses atos criminosos”, explicou a jovem.

Como era de se esperar, Britnee Chamberlain foi alvo de inúmeras críticas após mostrar a tatuagem no Instagram.

“Imagine os familiares das vítimas vendo essa tattoo? Você está fetichizando assassinos da vida real e isso é revoltante. Você me enoja”, comentou um internauta nas redes sociais da jovem.

Chamberlain, no entanto, afirmou não se importar com as críticas.

“Se eu me preocupasse com o que os outros pensam, não estaria sendo fiel a mim mesma e levando uma vida de autenticidade. As pessoas sempre terão suas próprias opiniões, mas quem pode dizer que essas opiniões estão certas ou erradas?”, afirmou.

Além de ter o rosto de Jeffrey Dahmer tatuado, a australiana tem mais uma tattoo de um infame assassino: Ted Bundy, que também é tema de série na Netflix.

O interesse nas histórias de serial killer também incentivou Britnee Chamberlain a fazer faculdade de psicologia forense.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

