Outro serial killer? Explicamos o final de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix

A minissérie Dahmer: Um Canibal Americano traz a assustadora história do assassino titular. Mas o fim pode ter deixado alguns fãs em dúvida. Mergulharemos no desfecho agora.

A minissérie é o mais recente programa sobre crimes reais de Ryan Murphy, que disseca a vida do serial killer Jeffrey Dahmer e os eventos que se seguiram antes e depois de ele ser preso.

Continua depois da publicidade

O seriado conta com 10 episódios de 50 a 60 minutos cada. Ele oferece aos espectadores a perspectiva de cada personagem e como suas vidas foram impactadas por esses crimes.

O show é estrelado por Evan Peters como Jeffrey Dahmer, Niecy Nash como Glenda Cleveland, Richard Jenkins como Lionel Dahmer, Molly Ringwald como Shari Dahmer, Michael Learned como Catherine Dahmer e Rodney Burford como Tony Hughes.

O final de Dahmer: Um Canibal Americano explicado

O episódio final tenta amarrar todas as pontas soltas ao mesmo tempo em que introduz uma história completamente nova no programa.

Esse personagem é usado para traçar paralelos entre sua vida e a de Dahmer. No entanto, há espaço para especular sobre o significado dessa introdução tardia, que pode abrir espaço para outra série.

O episódio começa com o assassino misterioso atraindo uma de suas vítimas de volta ao seu lar com o pretexto de fornecer trabalho.

Os eventos que levaram aos assassinatos são verdadeiramente horríveis, pois o assassino amarra as mãos da vítima com contas de rosário e a afoga até a morte usando uma fantasia de palhaço.

Mais tarde, ele é revelado como John Wayne Gacy, o notório serial killer que se vestiu como seu alter-ego ‘Pogo, o Palhaço’ quando assassinou suas vítimas.

Logo depois, as famílias da vítima de Dahmer começam a se unir e se posicionar enquanto lamentam a perda dos jovens negros e pardos e tentam buscar compensação pelas vidas perdidas.

O que se segue é o processo cansativo de cura. Cada personagem passa por uma luta interna de questionar sua fé e capacidade de perdoar esses erros.

Os últimos episódios nos levam pela vida de Dahmer na prisão e como seus assassinatos levaram à sua idolatria por alguns fãs perturbados.

Vemos como as pessoas começam a usar essa tragédia a seu favor, monetizando a história na forma de livros, vídeos e até itens colecionáveis. Isso faz você questionar se a releitura constante de tais histórias é uma maneira de educar o público ou glorificar a natureza desses assassinatos.

No entanto, nem todos se divertem com o comportamento de Dahmer, visto que um dos presos, Christopher Scarver, fica perturbado com a falta de remorso de sua parte quando vê Dahmer usar o batismo como forma de perdoar e esquecer tudo o que fez.

Com a ajuda do agente penitenciário, ele planeja sua vingança e assassina brutalmente Dahmer.

Evan Peters vive o serial killer

Relação perturbadora com o pai de Dahmer

Um dos aspectos mais intrigantes do show é a relação entre Jeffrey e seu pai Lionel Dahmer. Ele é retratado como um pai de meio período que entra e sai da vida de Dahmer quando é mais conveniente para ele.

É bizarro ver até que ponto seu pai é capaz de esquecer de seu comportamento e, finalmente, até perdoá-lo pelos atos grosseiros que cometeu.

Mais tarde, descobrimos que Lionel tinha fantasias perturbadoras semelhantes enquanto crescia e usava a deflexão como uma maneira de não processar seus pensamentos internos. Um comportamento que ele mais tarde continuou a adotar quando testemunhou alguns dos comportamentos perturbadores de Dahmer.

O show termina com uma cena do cérebro de Dahmer queimando no fogo, quando Glenda descobre que mesmo depois de dois anos de petição para um parque memorial nada foi feito para comemorar as vidas que foram perdidas.

Dahmer: Um Canibal Americano estreia no dia 21 de setembro na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.