O que Dahmer falou sobre seus terríveis crimes?

Assustadora e revoltante, a série Dahmer: Um Canibal Americano se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. Após conferirem os 10 episódios da 1ª temporada, muita gente passou a buscar outras informações sobre o maníaco. O que os espectadores não sabem é que Jeffrey Dahmer já deu diversas declarações sobre seus terríveis crimes.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo o que Jeffrey Dahmer falou sobre seus crimes; confira – e tire suas próprias conclusões.

Dahmer afirmou que seus crimes foram “compulsão”

Embora tenha se envolvido em várias polêmicas, principalmente com as famílias das vítimas do serial killer, Dahmer: Um Canibal Americano se tornou um das séries mais populares da Netflix.

A produção de Ryan Murphy garantiu o Número 1 no Top 10 da plataforma, superando sucessos como Cobra Kai e Diário de um Gigolô.

Como a própria série mostra, Jeffrey Dahmer foi preso em 22 de julho de 1991, após a fuga de Tracy Edwards.

No julgamento, Dahmer se disse culpado pela morte de 15 pessoas. O serial killer tentou alegar insanidade, mas a defesa não foi aceita. No final das contas, ele foi condenado a 15 penas perpétuas consecutivas.

Já na cadeia, Jeffrey Dahmer foi entrevistado pela emissora americana MSNBC. Em sua última entrevista, o serial killer afirmou que seus assassinatos foram uma “compulsão”.

“Na infância, fiquei fascinado pelo que existia dentro do corpo dos animais. Entre os 14 e 15 anos, troquei os animais por humanos. Não sei o motivo”, afirmou o assassino.

Dahmer cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos quando ainda morava na casa dos pais. A vítima foi o caroneiro Steven Hicks.

“Essa obsessão sempre me pareceu tão bizarra… Mas naquele momento, todas as partes estavam lá, e eu consegui fazer isso acontecer”, comentou Dahmer, referindo-se ao assassinato.

Segundo Dahmer, seu objetivo não era simplesmente matar as vítimas, mas sim impedí-las de abandoná-lo.

“Matar não era o objetivo. Eu só queria ter a pessoa sob meu controle completo, para fazer o que eu quisesse. Matar, na verdade, sempre foi a parte menos satisfatória. Foi por isso que tentei criar zumbis com o ácido úrico e a broca. O que eu queria era ter a pessoa sob meu controle total, não ter que considerar seus desejos, poder mantê-la comigo o tempo que eu quisesse”, afirmou o maníaco.

Jeffrey Dahmer morreu na cadeia. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento da Penitenciária de Columbia.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

