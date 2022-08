Better Call Saul: Episódio “Breaking Bad” ganha pôster sugestivo

Better Call Saul se aproxima cada vez mais dos acontecimentos de Breaking Bad e o novo episódio da série derivada levará justamente o título da original para marcar a ocasião em que o crossover acontece.

O antepenúltimo episódio da série terá o título “Breaking Bad”, contando com o retorno de Bryan Cranston como Walter White e Aaron Paul como Jesse Pinkman.

Na expectativa do lançamento, a AMC liberou um pôster do capítulo, que mostra um peixe dentro de um balão de fundo redondo.

Como é uma série derivada, Better Call Saul já teve várias ligações com Breaking Bad. Mas este novo episódio será um crossover ainda mais significativo.

O episódio “Breaking Bad”, de Better Call Saul, irá ao ar nos Estados Unidos em 1 de agosto, o que significa que deve chegar pela Netflix no Brasil no dia seguinte.

Veja o pôster abaixo.

Série aclamada por crítica e público

Como série derivada de Breaking Bad, Better Call Saul conseguiu corresponder às expectativas, conseguindo aclamação com a crítica e o público.

As duas séries têm basicamente as mesmas equipes criativas, o que garante um nível de coerência entre elas.

Better Call Saul está em sua sexta temporada, que será a sua última. Já Breaking Bad contou com cinco temporadas.

Better Call Saul está disponível na Netflix, assim como Breaking Bad.

